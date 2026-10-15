Temblor en Panamá: Estados Unidos evalúa enviar más ingenieros para revisar estructuras afectadas

El embajador Kevin Cabrera destacó que las inspecciones son necesarias para determinar si es seguro ingresar a escuelas, edificios gubernamentales, negocios y viviendas, antes de avanzar hacia su recuperación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Estados Unidos evalúa ampliar el apoyo técnico a Panamá con más ingenieros para revisar la seguridad de las estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 del 9 de octubre, según explicó el embajador Kevin Marino Cabrera.

El diplomático, durante conferencia prensa ofrecida hoy jueves, señaló que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre las necesidades de recuperación y anticipó posibles anuncios adicionales de asistencia.

“Sé que estamos buscando la manera también de ver si podemos proporcionar más ingenieros para que puedan ayudar con estas evaluaciones de estructuras”, expresó.

Cabrera destacó que las inspecciones son necesarias para determinar si es seguro ingresar a escuelas, edificios gubernamentales, negocios y viviendas, antes de avanzar hacia su recuperación.

“Es importante hacer esa evaluación para, número uno, ver si es seguro entrar y después esa parte de reconstruir”, manifestó.

Consultado sobre una posible participación del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense, el embajador señaló que el tema forma parte de las conversaciones, sin confirmar su envío ni anunciar un programa de reconstrucción aprobado.

“Pero sí es una conversación la cual estamos teniendo dentro de nuestro gobierno y con el gobierno de Panamá para ver cómo podemos seguir aportando como amigos, como socios y como aliados”, dijo.

Los $5 millones son una ayuda inicial

El diplomático reiteró que los $5 millones aprobados por Estados Unidos para asistencia humanitaria constituyen un aporte inicial para Panamá.

“Como he dicho en el pasado, estos cinco millones son una ayuda inicial. Los helicópteros, todas estas cosas que hemos estado haciendo, es una ayuda inicial”, sostuvo.

Aunque no detalló nuevos montos ni fechas, expresó que podrían anunciarse otras contribuciones conforme se identifiquen las necesidades.

“Creo que habrá más anuncios en los días que vienen sobre la ayuda, la cual vamos a seguir aportando como amigos”, adelantó.

Como parte de la respuesta, Estados Unidos desplegó 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano de los condados de Fairfax y Los Ángeles, quienes trabajaron con sus contrapartes panameñas en evaluaciones de hospitales, iglesias y otras infraestructuras en Coclé, Veraguas, Los Santos, Panamá y Herrera.

Más helicópteros para el puente aéreo

Cabrera aseguró que estuvo en contacto con el presidente de Panamá José Raúl Mulino y miembros de su gobierno desde los primeros momentos de la emergencia. Indicó que la coordinación se mantiene bajo el liderazgo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

“Por ejemplo, hace unos días nos llamaron que hacían falta más helicópteros y hablamos con el Comando Sur y trajimos unos Black Hawks adicionales para ayudar de nuevo con este puente aéreo, digamos, que ha estado transportando personas, suministros y toda esta ayuda humanitaria, la cual está llegando”, explicó.

El Comando Sur también puso a disposición un helicóptero Chinook para trasladar personal y suministros. A estas operaciones se sumaron los helicópteros de la cooperación estadounidense operados por el Servicio Nacional Aeronaval.

“Nuestra cooperación en materia de seguridad va mucho más allá de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. Los mismos equipos, la misma capacitación y la misma cooperación que protegen a nuestros países también salvan vidas durante desastres naturales”, afirmó.

Camiones, suministros y apoyo privado

El embajador recordó la entrega de 17 camiones de carga pesada, valorados en aproximadamente $2.1 millones, al Servicio Nacional de Fronteras, para fortalecer el transporte de suministros y la respuesta a emergencias.

También mencionó la salida de cinco camiones con más de 30 toneladas de equipamiento hacia las áreas afectadas, entre ellos carpas, artículos de cocina, colchonetas y mosquiteros.

La asistencia incluye equipos para albergues, iluminación, agua y otros suministros esenciales. Según Cabrera, empresas estadounidenses y socios privados han contribuido con apoyo logístico y capacidades de comunicación, incluida la tecnología Starlink de SpaceX.

Canal realizó evaluación en 21 segundos

Sobre la infraestructura del Canal de Panamá, Cabrera destacó que la Autoridad del Canal realizó una evaluación en 21 minutos para verificar que podía continuar operando.

“Nunca paró de operar, siempre se mantuvo en operación, no hubo ningún tipo de disrupción”, señaló.

El diplomático también respondió a la publicación del New York Times sobre un supuesto envío de 600 militares estadounidenses a Panamá, versión que rechazó.

“Es categóricamente falsa que 600 tropas estadounidenses estén en camino a Panamá”, expresó.

Explicó que la escuela de entrenamiento en la selva reúne a 120 participantes, entre estadounidenses, panameños y miembros de otros países., aunque no precisó el número actualizado de personal estadounidense presente en Panamá con motivo de la emergencia.

En otro tema, consultado sobre una eventual participación de empresas estadounidenses en los planes relacionados con la mina en Donoso, Cabrera sostuvo que las decisiones corresponden al Gobierno panameño.

“Es una decisión soberana de ellos”, afirmó.