Temblor en Panamá: Estados Unidos entrega 17 camiones a Senafront para reforzar respuesta

La donación de los camiones suma $2.1 millones. Los vehículos tienen capacidades de carga de entre 10 y 25 toneladas y permitirán transportar personal, equipos y ayuda humanitaria hacia distintos puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La embajada de Estados Unidos entregó este martes al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) 17 camiones de carga pesada, valorados en $2.1 millones, para fortalecer el traslado de suministros y la atención de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Los vehículos tienen capacidades de carga de entre 10 y 25 toneladas y permitirán transportar personal, equipos y ayuda humanitaria hacia distintos puntos del país.

La entrega se realizó en la sede del Senafront, con la participación del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera; el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el director general de la institución, Larry Solís.

“La cooperación en seguridad consiste en proteger vidas y lograr resultados”, expresó Cabrera.

“Estos 17 camiones representan una inversión de $2.1 millones en la seguridad y la preparación de Panamá. Tras el reciente terremoto, estamos observando de cerca por qué es tan importante poder trasladar personal, equipos y suministros esenciales con rapidez. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está con Panamá”, agregó.

Estados Unidos moviliza $5 millones

La entrega de los camiones forma parte del apoyo brindado por Estados Unidos ante el sismo de magnitud 7.7. El Gobierno estadounidense ha movilizado $5 millones en asistencia humanitaria y desplegado especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de personal capacitado para responder ante desastres.

El Comando Sur de Estados Unidos también ha brindado apoyo aéreo para transportar suministros de emergencia y asistir a las comunidades afectadas.

Además de su utilización durante la emergencia, los vehículos ampliarán la capacidad logística del Senafront para desarrollar operaciones de seguridad y responder a futuros desastres nacionales.

Estados Unidos reiteró su compromiso de trabajar con Panamá en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate de las amenazas transnacionales y la preparación ante emergencias.