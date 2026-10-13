Viceministro Guevara Mann dice que 'en materia humanitaria no hay banderas ni diferencias ideológicas'

Además, indicó que los insumos almacenados en el depósito humanitario de las Naciones Unidas, ubicado en Panamá Pacífico, se están utilizando para atender las necesidades surgidas en el país tras el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, sostuvo que la respuesta humanitaria debe colocarse por encima de las diferencias políticas, ideológicas o diplomáticas entre los Estados.

En materia humanitaria no hay banderas ni diferencias ideológicas, rencillas o conflictos de este tipo. Lo que impera es el sentido de humanidad, que debe prevalecer en circunstancias trágicas como las que hemos vivido”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante un panel coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y en medio de la polémica de posible politiquería en la entrega de ayudas.

Además, indicó que los insumos almacenados en el depósito humanitario de las Naciones Unidas, ubicado en Panamá Pacífico, se están utilizando para atender las necesidades surgidas en el país tras el terremoto.

Recordando que Panamá es uno de los cinco lugares del mundo que cuenta con un depósito humanitario bajo el paraguas de la ONU. La instalación permanece preparada para responder ante emergencias en cualquier punto de la región.

Los insumos y artículos almacenados en ese depósito también han servido para atender necesidades surgidas en Panamá a raíz del terremoto”, expresó Guevara Mann.

Guevara Mann agradeció a los países y organismos internacionales que han ofrecido apoyo al Gobierno para atender a las comunidades afectadas.

Muchos países han expresado su solidaridad y cercanía. Agradecemos profundamente esas muestras de apoyo. Numerosos países y organismos internacionales han ofrecido asistencia material que está siendo canalizada por el Gobierno nacional y las autoridades competentes”, manifestó.

Indicó que Panamá mantiene acuerdos de cooperación bilateral y marcos de colaboración con organismos internacionales. “Panamá se caracteriza por mantener una política exterior activa y, en el marco de esta, contamos con acuerdos de cooperación bilateral, así como con marcos de cooperación con organismos internacionales”, dijo.

Entre las instituciones mencionó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización de los Estados Americanos.