Temblor en Panamá: Comando Sur inspecciona edificio de la Asamblea Nacional

Por ahora, las sesiones del pleno de la Asamblea fueron trasladadas a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Ciudad de Panamá, Panamá/Especialistas del Comando Sur de Estados Unidos inspeccionaron este martes las instalaciones de la Asamblea Nacional para verificar las condiciones de su infraestructura después del terremoto de magnitud 5.5 y las réplicas registradas en el país.

El equipo, procedente del estado de Virginia, realizó una evaluación visual junto con personal de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y de la Cámara Panameña de la Construcción . Durante el recorrido se observaron algunas fisuras en las paredes del edificio legislativo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, acompañó parte de la inspección y señaló que la institución espera las recomendaciones de los especialistas antes de restablecer por completo sus operaciones.

“Estamos esperando las recomendaciones para poder iniciar el funcionamiento al 100 %, pero estamos esperando primero las indicaciones y las recomendaciones de ambos”, expresó.

Mientras se determina el alcance de las fisuras y si será necesario realizar reparaciones, la Asamblea continuará funcionando con una cantidad reducida de trabajadores. La sesión del pleno fue trasladada a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

“En el día de hoy vamos a iniciar el pleno en el Parlatino, pero la Asamblea no ha parado como tal, las direcciones han continuado laborando, pero un personal mínimo”, manifestó Castañedas.

La Asamblea definirá las medidas que deberá adoptar una vez reciba el informe final y las recomendaciones de los especialistas, según explicó la presidenta del Legislativo.

Con información de Kevin Sánchez.