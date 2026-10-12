Temblor en Panamá: Asamblea reanudará sesiones en el Parlatino mientras evalúan las estructuras de su sede

Directores asignarán a su discreción personal en modalidad de teletrabajo del 12 al 15 de octubre .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional reanudará este martes 13 de octubre las sesiones ordinarias del Pleno en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), mientras se realizan evaluaciones estructurales en su sede tras el sismo del pasado viernes.

La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, anunció el traslado temporal debido a las condiciones actuales de los edificios del órgano Legislativo.

“La decisión toma en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios que conforman este Órgano del Estado, las cuales requieren atención y seguimiento para procurar el adecuado desarrollo de las actividades legislativas”, señala el comunicado fechado este lunes 12 de octubre.

En una nota dirigida al secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, Castañedas solicitó utilizar las instalaciones durante esta semana. La petición contempla sesionar temporalmente en otra sede mientras se efectúan las verificaciones recomendadas por el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Medidas para los funcionarios

La Junta Directiva suspendió todas las actividades parlamentarias de hoy lunes, después de una revisión inicial de la infraestructura y de la recomendación de Bomberos de realizar un estudio estructural profundo.

El comunicado, del domingo 11 de octubre por Castañedas y el secretario general, Carlos Alvarado, también dispuso que los directores y jefes administrativos asistieran únicamente con el personal necesario para revisar daños y realizar actividades indispensables.

Además, autorizó a los directores a asignar, a su discreción, personal en modalidad de teletrabajo del 12 al 15 de octubre. Los funcionarios registrados con movilidad reducida quedaron exentos de asistir presencialmente y pasarán a trabajar a distancia.

Para la revisión de daños hoy, se solicitó la presencia de una sola persona por despacho de diputado, a partir de las 8:00 a. m.

Las unidades administrativas del edificio 356, en el área revertida, podrán trabajar con normalidad, debido a que no se encontraron afectaciones en esa estructura, según la comunicación.

La Presidencia de la Asamblea aseguró que mantendrá la continuidad de las funciones constitucionales y procurará que las labores parlamentarias se desarrollen en condiciones apropiadas de seguridad.