Serviestiba dejará de operar en los puertos; Mitradel ordena el secuestro de las cuentas de la empresa

Colón/La empresa Serviestiba, S.A. dejará de prestar servicios en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal este viernes, una decisión que mantiene en incertidumbre a 1,386 trabajadores. Ante la falta de información sobre el cierre y el pago de sus prestaciones, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía.

Como se recordará, la salida de Serviestiba se produce debido a que prestaba servicios a Panama Ports Company (PPC), empresa que operaba las terminales de Balboa y Cristóbal. El 23 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley de concesión que permitía a PPC administrar ambas terminales, ubicadas en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que la institución conoció el cierre mediante una comunicación de la Autoridad Marítima de Panamá, pero no recibió de la empresa detalles sobre la situación de su personal.

“Nosotros no hemos recibido por parte de Serviestiba una comunicación de cómo va a quedar el tema de los trabajadores. Se ha ejecutado un secuestro sobre las cuentas por cobrar que nos permita a nosotros un margen que le garantice a los trabajadores sus prestaciones y sus derechos adquiridos”, expresó.

Muñoz precisó que la medida fue adoptada directamente por el Mitradel y no a solicitud de los sindicatos.

“El secuestro se ejecutó de forma oficiosa, no fue solicitado por una organización. Las organizaciones ya nos han manifestado que ellos van a presentar las demandas y van a respaldar la acción que el ministerio tomó”, manifestó.

Trabajadores pasarían a otras empresas

La ministra señaló que el Gobierno espera lograr acuerdos con las empresas APM Terminal, que opera el puerto de Balboa, y Terminal Investment Limited, operadora de Cristóbal, para garantizar que los trabajadores no asuman el impacto del cese de Serviestiba, aunque primero deberán ser liberados de sus actuales puestos para formalizar las nuevas contrataciones.

“Estos trabajadores serán contratados dentro de los puertos, pero es una transición. Deben ser liberados de sus plazas de trabajo para poder accionar a las nuevas contrataciones. Esto va a ser un proceso”, explicó.

Agregó que las empresas han presentado su disposición de contratar a la mayoría del personal.

“Ellos han manifestado que ellos van a contratar a sus trabajadores en la mayoría, y aquí estamos para cumplir que estas personas puedan llevar un sustento a sus hogares”, sostuvo.

Muñoz también aclaró que las operaciones portuarias no se han detenido durante el proceso.

“En ningún momento, porque ayer vi un video, las operaciones portuarias se han detenido. Estos trabajadores, desde el primer momento, dijeron: ‘El puerto funciona, ministra, aquí estamos’, y ahora estamos aquí para defenderle sus derechos”, expresó.

Quincenas estarían garantizadas

De acuerdo con la ministra, Serviestiba aseguró que la próxima quincena será pagada y que los salarios serán cubiertos mientras dure la transición.

“La empresa nos ha manifestado que sus quincenas están garantizadas y que van a hacerse efectivas el día de mañana. Asimismo, como el tiempo que perdure esta transición, ellos van a ser honrados con sus salarios”, afirmó.

El Mitradel realizó una auditoría laboral de los 1,386 trabajadores de ambas terminales y pidió a la empresa revisar sus cálculos para comenzar a presentarles las prestaciones y demás derechos adquiridos que les corresponden.

Con información de Jocelyn Mosquera.