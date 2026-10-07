EEUU dona a Panamá equipos por $500,000 para habilitar albergues y atender emergencias

La entrega, realizada a través del Comando Sur de Estados Unidos, permitirá habilitar rápidamente albergues temporales y reforzar la capacidad de las autoridades panameñas para atender emergencias.

Estados Unidos dona a Panamá equipos por $500,000 para habilitar albergues / Embajada de Estados Unidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y recursos logísticos para albergues forman parte de una donación valorada en aproximadamente $500,000 que Estados Unidos entregó a Panamá para fortalecer la respuesta ante desastres naturales.

Los equipos fueron recibidos este miércoles por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que los distribuirá entre instituciones de seguridad y servicios públicos, como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

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La entrega, realizada a través del Comando Sur de Estados Unidos, permitirá habilitar rápidamente albergues temporales y reforzar la capacidad de las autoridades panameñas para atender emergencias.

El embajador Kevin Cabrera participó de la entrega de los equipos.
El embajador Kevin Cabrera participó de la entrega de los equipos. / Embajada de Estados Unidos.

En la ceremonia, celebrada en Milla 8, San Miguelito, participaron el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera; la secretaria ejecutiva de Conades, Azihra Valdés Madrid, y el director del Senafront, Larry Solís.

Según la Embajada de Estados Unidos, la donación responde a solicitudes operativas de Conades para recibir asistencia en materia de respuesta ante desastres. También busca proteger infraestructura crítica, mantener las líneas de suministro y reducir los factores que impulsan la migración durante afectaciones por eventos naturales.

“Cada acción que emprendemos debe garantizar que Estados Unidos y nuestros socios sean más seguros, más fuertes y prósperos”, afirmó Cabrera.

Carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y recursos logísticos para albergues
Carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y recursos logísticos para albergues / Embajada de Estados Unidos.

El diplomático vinculó esta entrega con la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y José Raúl Mulino.

“Guiados por la visión del presidente Donald Trump, y en estrecha cooperación con el presidente José Raúl Mulino, seguiremos promoviendo una cooperación orientada a resultados, que preserve el orden, proteja nuestras rutas comerciales compartidas y genere resultados tangibles en materia de seguridad para ambas naciones”, expresó.

La embajada señaló que disponer de estos equipos antes de una emergencia busca facilitar una respuesta local más rápida y reducir la necesidad de intervenciones externas.

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