EEUU dona a Panamá equipos por $500,000 para habilitar albergues y atender emergencias

La entrega, realizada a través del Comando Sur de Estados Unidos , permitirá habilitar rápidamente albergues temporales y reforzar la capacidad de las autoridades panameñas para atender emergencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y recursos logísticos para albergues forman parte de una donación valorada en aproximadamente $500,000 que Estados Unidos entregó a Panamá para fortalecer la respuesta ante desastres naturales.

Los equipos fueron recibidos este miércoles por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que los distribuirá entre instituciones de seguridad y servicios públicos, como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La entrega, realizada a través del Comando Sur de Estados Unidos, permitirá habilitar rápidamente albergues temporales y reforzar la capacidad de las autoridades panameñas para atender emergencias.

En la ceremonia, celebrada en Milla 8, San Miguelito, participaron el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera; la secretaria ejecutiva de Conades, Azihra Valdés Madrid, y el director del Senafront, Larry Solís.

Según la Embajada de Estados Unidos, la donación responde a solicitudes operativas de Conades para recibir asistencia en materia de respuesta ante desastres. También busca proteger infraestructura crítica, mantener las líneas de suministro y reducir los factores que impulsan la migración durante afectaciones por eventos naturales.

“Cada acción que emprendemos debe garantizar que Estados Unidos y nuestros socios sean más seguros, más fuertes y prósperos”, afirmó Cabrera.

El diplomático vinculó esta entrega con la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y José Raúl Mulino.

“Guiados por la visión del presidente Donald Trump, y en estrecha cooperación con el presidente José Raúl Mulino, seguiremos promoviendo una cooperación orientada a resultados, que preserve el orden, proteja nuestras rutas comerciales compartidas y genere resultados tangibles en materia de seguridad para ambas naciones”, expresó.

La embajada señaló que disponer de estos equipos antes de una emergencia busca facilitar una respuesta local más rápida y reducir la necesidad de intervenciones externas.