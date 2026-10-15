Temblor en Panamá: Al menos cinco estaciones de bomberos deberán reconstruirse

Mientras se determina el alcance de las afectaciones, se mantienen las evaluaciones en otras zonas para establecer las medidas necesarias y garantizar la seguridad de las instalaciones.

Ciudad de Panamá/Al menos cinco estaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá tendrán que ser reconstruidas en su totalidad debido a los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre, informó el subdirector de la institución, Gonzalo Chan Gil.

”La estación de Soná está totalmente colapsada, tenemos que hacer la nueva y la estaciones de Macaracas, la estación de Los Santos, la estación de Penonomé y Santiago, todas esas hay que hacerlas nuevas”, explicó.

Mientras se determina el alcance de las afectaciones, se mantienen las evaluaciones en otras zonas para establecer las medidas necesarias y garantizar la seguridad de las instalaciones.

Pese a las dificultades que representa no contar con toda la infraestructura operativa al 100%, el personal bomberil continúa prestando servicio en las áreas más afectadas por el movimiento telúrico, con el objetivo de atender las emergencias y responder a las necesidades de la población.

El Cuerpo de Bomberos cuenta con aproximadamente 800 unidades, cifra que puede aumentar hasta 4,500 al sumar el personal de las distintas divisiones y los voluntarios.

La reconstrucción de las estaciones será uno de los retos de la institución tras el sismo, mientras continúan las evaluaciones para determinar las condiciones de las demás instalaciones y las acciones necesarias para recuperar su operatividad.

Con información de Jorge Quirós