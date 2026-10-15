Refuerzan inspecciones epidemiológicas en Ciudad de la Salud ante brote de malaria en Merca Panamá

Tras detectarse un brote de malaria en Merca Panamá, la institución médica activó labores de vigilancia y revisión en todas sus instalaciones.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) intensificó las medidas de vigilancia epidemiológica e inspección sanitaria en la Ciudad de la Salud con el fin de prevenir la formación de criaderos de mosquitos y contener la propagación del mosquito transmisor de la malaria.

Las acciones preventivas se pusieron en marcha luego de que se confirmara un brote de malaria en Merca Panamá, área geográfica próxima al complejo hospitalario. Ante este escenario de alerta sanitaria, las autoridades de la CSS ordenaron operativos exhaustivos de limpieza y revisión en cada uno de los sectores del recinto, incluyendo los espacios que se encuentran en fase de construcción y mantenimiento.

Marcos Young, director de prestaciones médicas de la CSS, explicó que se dio la orden de intervenir de inmediato todas las áreas operativas e infraestructura del complejo.

"Exigimos que tanto el personal, recuerde que tenemos servicios externalizados, como nuestro personal hiciera una revisión en toda el área, porque lo más importante en este caso, insistimos, es no tener criaderos de mosquito, así que esa fue la instrucción que se dio", afirmó Young.

En cuanto a las labores de control de vectores, el funcionario aclaró que el trabajo de nebulización y fumigación estuvo a cargo de las autoridades nacionales de salud, mientras que a la institución le correspondió garantizar la higiene interna de los predios.

"Ya el Ministerio de Salud hizo la nebulización correspondiente, recuerde que eso corresponde específicamente al Ministerio de Salud, pero nosotros teníamos una obligación de garantizar que no hubiera ningún tipo de criadero en ningún tipo de instalación", señaló Young.

Finalmente, el director de prestaciones médicas reiteró que la proximidad de las obras en desarrollo obliga a mantener un monitoreo permanente junto a las empresas contratistas para evitar acumulaciones de agua.

"Ese fue un motivo de vigilancia epidemiológica de alarma y que nuestro personal, en conjunto con la empresa que está a cargo de la operación y mantenimiento de la Ciudad de la Salud, hiciera las revisiones correspondientes, porque recuerde que ahí tenemos construcción", concluyó Young.