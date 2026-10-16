Potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones por 12 horas este sábado 17 de octubre

El canal de Panamá informó que los trabajos de reparación en las líneas de agua cruda comenzarán al mediodía del 17 de octubre y se extenderán hasta la medianoche.

La potabilizadora de Monte Esperanza, ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 17 de octubre, debido a trabajos de reparación en las líneas de agua cruda que abastecen la planta, informó el canal de Panamá.

La interrupción está programada desde las 12:00 p.m. del sábado hasta las 12:00 a.m. del domingo 18 de octubre, período durante el cual se realizarán las labores.

De acuerdo con el Canal, estos trabajos habían sido pospuestos debido al sismo que afectó distintos puntos del país.

Una vez finalicen las reparaciones, la potabilizadora reanudará sus operaciones y el servicio de agua se restablecerá de manera gradual.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios ante esta suspensión temporal.

Se recomienda a la población tomar las previsiones para evitar mayores afectaciones.

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