Sancionan ley que prohíbe actividades que causen daño directo a los arrecifes coralinos en Panamá

La Ley 560 modifica el artículo 12 y adiciona el artículo 12-A a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece medidas para la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas y las especies asociadas.

Imagen con fines ilustrativos de arrecife de colares y vida marina. / Pixabay

La Ley 560 del 14 de octubre de 2026 modifica la normativa sobre protección de los arrecifes coralinos y establece nuevas disposiciones para conservar estos ecosistemas y los pastos marinos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 560 el 14 de octubre de 2026, que modifica y adiciona artículos a la Ley 304 de 2022.

La norma establece la prohibición de construir, modificar o realizar actividades que impliquen daño directo a los ecosistemas de arrecifes coralinos, tanto en las aguas como en el sustrato. También prohíbe aquellas acciones que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

En cuanto a los pastos marinos y sus ecosistemas asociados, la ley establece que el Ministerio de Ambiente será responsable de regular la construcción, modificación y cualquier tipo de actividad que se desarrolle en las aguas o en el sustrato de estos ecosistemas.

El objetivo de esta regulación es garantizar su conservación, sostenibilidad y funcionamiento ecológico. Asimismo, se prohíben las actividades que puedan ocasionar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

La Ley 560 modifica el artículo 12 y adiciona el artículo 12-A a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece medidas para la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas y las especies asociadas.

La norma se mantiene en vigencia desde este jueves 15 de octubre, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial.

Ley 560 del 14 de octubre de 2026
Ley 560 del 14 de octubre de 2026

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