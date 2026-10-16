Sancionan ley que prohíbe actividades que causen daño directo a los arrecifes coralinos en Panamá

La Ley 560 modifica el artículo 12 y adiciona el artículo 12-A a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece medidas para la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas y las especies asociadas.

La Ley 560 del 14 de octubre de 2026 modifica la normativa sobre protección de los arrecifes coralinos y establece nuevas disposiciones para conservar estos ecosistemas y los pastos marinos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 560 el 14 de octubre de 2026, que modifica y adiciona artículos a la Ley 304 de 2022.

La norma establece la prohibición de construir, modificar o realizar actividades que impliquen daño directo a los ecosistemas de arrecifes coralinos, tanto en las aguas como en el sustrato. También prohíbe aquellas acciones que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

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En cuanto a los pastos marinos y sus ecosistemas asociados, la ley establece que el Ministerio de Ambiente será responsable de regular la construcción, modificación y cualquier tipo de actividad que se desarrolle en las aguas o en el sustrato de estos ecosistemas.

El objetivo de esta regulación es garantizar su conservación, sostenibilidad y funcionamiento ecológico. Asimismo, se prohíben las actividades que puedan ocasionar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

La Ley 560 modifica el artículo 12 y adiciona el artículo 12-A a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece medidas para la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas y las especies asociadas.

La norma se mantiene en vigencia desde este jueves 15 de octubre, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial.

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