'Isla Cañas se levantará': la lucha de una comunidad tras el terremoto

Isla Cañas tiene unos 600 habitantes y la cercanía con la costa facilitó el traslado, que se desarrolló de manera organizada y permitió que muchas personas salieran con sus pertenencias y mascotas.

La comunidad de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, permanece deshabitada por razones de seguridad tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre. La falta de agua potable y electricidad, los efectos de las mareas y las réplicas mantienen a sus habitantes fuera de la isla, mientras avanzan los trabajos para acondicionar albergues temporales en tierra firme.

Daniel Pérez, residente de la isla y promotor turístico, explicó que alrededor de 400 personas se encontraban en la comunidad cuando ocurrió el sismo. La evacuación se realizó en aproximadamente 30 minutos, con apoyo de las lanchas que trasladaron a los habitantes hacia tierra firme.

De acuerdo con Pérez, Isla Cañas tiene unos 600 habitantes y la cercanía con la costa facilitó el traslado, que se desarrolló de manera organizada y permitió que muchas personas salieran con sus pertenencias y mascotas.

La emergencia también provocó daños en las tuberías de agua potable y el cableado eléctrico, que fueron arrastrados por la corriente y la marea alta. A esto se suman las réplicas registradas después del terremoto y las inundaciones en sectores cercanos al puerto y la playa.

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Por estas condiciones, los residentes no pueden permanecer en la isla durante la noche. Actualmente, solo se les permite ingresar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. para atender animales, gallinas y otras actividades relacionadas con sus propiedades.

Acondicionan albergues para las familias

Mientras se determina cuándo podrán regresar, se trabaja en la adecuación de cuatro albergues temporales para atender a los habitantes de Isla Cañas. Unas 200 personas serán ubicadas en estos espacios, que buscan ofrecer condiciones más dignas y seguras durante la emergencia.

Pérez explicó que una de las carpas tiene capacidad para alojar hasta 100 personas, distribuidas en espacios para 14 familias. También se instalan baños, duchas y áreas separadas para familias pequeñas y numerosas, con el objetivo de brindar mayor privacidad.

El plan incluye espacios para atención médica y psicológica, una cocina común y zonas destinadas al almacenamiento y organización de los alimentos recibidos mediante donaciones.

El representante comunitario destacó que el acondicionamiento del albergue ha avanzado con el apoyo del Gobierno Nacional, la empresa privada, organizaciones y cientos de voluntarios.

Solicitan voluntarios para organizar las donaciones

Aunque ya se han registrado avances importantes, todavía queda trabajo por hacer, especialmente en el inventario de los suministros y la organización de los alimentos.

Pérez hizo un llamado a las personas interesadas en colaborar para que se sumen a las labores de voluntariado, principalmente en la clasificación de las donaciones, el control de los productos recibidos y el apoyo en la cocina comunitaria.

La duración de la estancia en los albergues dependerá de las evaluaciones de las autoridades y de la recuperación de los servicios básicos en la isla. El regreso de los residentes estará sujeto a las condiciones de seguridad y a las indicaciones de las instituciones competentes.

La solidaridad también llega a otras comunidades

A pesar de la situación que enfrenta Isla Cañas, sus habitantes también están colaborando con otras comunidades afectadas por el terremoto, especialmente aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso donde la ayuda todavía no ha llegado de manera suficiente.

Pérez explicó que parte de las donaciones recibidas en el centro de acopio se distribuye entre familias de otros sectores que también necesitan alimentos y suministros.

“Isla Cañas ahora está dividida en dos, pero más unida que nunca”, expresó, al destacar la solidaridad de los residentes y de las personas que han acudido a colaborar.

El promotor turístico manifestó su confianza en que la comunidad podrá recuperarse de esta emergencia y regresar a la normalidad cuando existan las condiciones necesarias para hacerlo.