Bella Vista impulsa plan piloto para preparar edificios ante sismos y otras emergencias

El representante consideró que el sismo sirvió como una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer la preparación comunitaria y ampliar la coordinación entre edificios, barrios y autoridades.

La Junta Comunal de Bella Vista impulsa el programa “Edificios Preparados”, una iniciativa que busca capacitar a residentes y líderes de edificios para organizar evacuaciones y responder adecuadamente ante situaciones de emergencia, como sismos e incendios.

El plan piloto comenzó en septiembre y contempla la participación de al menos un edificio en cada uno de los barrios del corregimiento: El Cangrejo, La Cresta o Bella Vista Viejo, El Carmen y Marbella.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, explicó que el objetivo es establecer protocolos para desalojar los edificios de manera ordenada, identificar los puntos de encuentro y definir cómo deben actuar los residentes antes, durante y después de una emergencia.

“Llegó antes de que lo pudiéramos practicar”, señaló Kiamnco al referirse al sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre, que puso a prueba la capacidad de respuesta de los residentes.

El programa contempla la preparación de líderes en cada edificio, quienes tendrán la responsabilidad de orientar y organizar a los vecinos durante una evacuación. También busca garantizar que los adultos mayores y las personas con discapacidad o movilidad reducida reciban la asistencia necesaria para salir de forma segura.

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Quianco destacó la importancia de esta preparación al señalar que Bella Vista cuenta con más de 500 edificios de más de cinco pisos, lo que hace necesario establecer mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.

¿Qué se debe mejorar tras el sismo?

La experiencia del pasado viernes también permitió identificar aspectos que deben reforzarse. Según Kiamco, uno de los principales desafíos es preparar a los líderes de los edificios para dirigir las evacuaciones y mejorar la coordinación una vez que las personas llegan a los puntos de encuentro.

El representante explicó que la respuesta no termina cuando los residentes salen de sus viviendas, pues también es necesario establecer mecanismos de comunicación con las autoridades y atender necesidades inmediatas, como el acceso a agua y alimentos.

Además, se deben definir los procedimientos para quienes no puedan regresar a sus edificios de forma inmediata debido a las evaluaciones de seguridad.

“Necesitamos poder repetir, practicar una y otra vez cómo hacerlo de forma organizada para que el desalojo no produzca más caos”, sostuvo.

El representante consideró que el sismo sirvió como una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer la preparación comunitaria y ampliar la coordinación entre edificios, barrios y autoridades.

Aunque el programa busca mejorar la respuesta ante sismos, también contempla situaciones como incendios, en las que una evacuación organizada puede contribuir a reducir riesgos y proteger la vida de los residentes.