Temblor en Panamá: Golpe a la economía de las provincias centrales y abre el debate sobre la reconstrucción

El impacto alcanza a distintas industrias de la región central, especialmente al sector agropecuario, pero también a actividades culturales y artesanales, como la alfarería, que forman parte de la economía y la identidad de las comunidades.

El terremoto del pasado viernes 9 de octubre no solo dejó daños en viviendas y carreteras, sino que también golpeó la actividad económica de las provincias centrales, con afectaciones en sectores como la ganadería, la agricultura y la producción artesanal. La reconstrucción plantea ahora el reto de recuperar los medios de vida de cientos de familias y determinar de dónde saldrán los recursos para reactivar la región.

Uno de los negocios afectados es el hotel de la familia Vásquez, en Soná, que sufrió daños por el movimiento telúrico. Como este establecimiento, otras actividades productivas enfrentan dificultades para retomar sus operaciones en medio de las consecuencias del desastre.

”Debe existir un plan de generación de capacidades y un plan para evaluar las actividades económicas, hay muchas actividades económicas que se han perdido”, señaló Luis Morán, economista.

El impacto alcanza a distintas industrias de la región central, especialmente al sector agropecuario, pero también a actividades culturales y artesanales, como la alfarería, que forman parte de la economía y la identidad de las comunidades.

”El 85% de los hornos de la arena, se han caído, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra herencia y es muy triste y duro para nosotros, por lo menos, los alfareros,”, indicaron.

Ante este escenario, el Gobierno proyecta destinar hasta 100 millones de dólares a las zonas afectadas de Azuero, Coclé y Veraguas, con recursos provenientes de los presupuestos de este año y del próximo.

”Ya están los recursos asegurados para atenderlos debidamente”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

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Sin embargo, la magnitud de los daños abre interrogantes sobre si ese monto será suficiente para atender las necesidades de reconstrucción y recuperación económica.

”Siento que tal vez esos $100 millón son un balance preliminar de las afectaciones, pero yo dudo que ronde esa cantidad, debe estar rondando los $400 o $500 millones”, detalló Ana Patiño, economista.

Entre las posibilidades planteadas por especialistas está el uso de recursos del Fondo de Ahorro de Panamá, que cuenta con aproximadamente 3,200 millones de dólares. Esta alternativa se menciona ante las estimaciones económicas que apuntan a que las pérdidas ocasionadas por el terremoto podrían equivaler al 0.5% del producto interno bruto (PIB) del país.

No obstante, esa cifra constituye un escenario estimado y no una cuantificación definitiva de los daños, mientras que el planteamiento sobre el uso del fondo forma parte del debate sobre las opciones de financiamiento para la recuperación.

Además de la inversión pública, los economistas destacan la importancia de impulsar la participación del sector privado y de los propios ciudadanos en la reactivación de las provincias centrales.

Entre las alternativas se encuentra promover el turismo interno, visitar los destinos de las zonas afectadas y respaldar los emprendimientos locales, de manera que el consumo contribuya a recuperar los ingresos de las familias y los pequeños negocios.

La reconstrucción, por tanto, no se limita a reparar las infraestructuras dañadas. También implica recuperar la capacidad productiva de las comunidades, proteger los empleos y generar condiciones para que las empresas y los emprendimientos puedan volver a funcionar.

Con información de Nicanor Alvarado