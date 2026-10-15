Temblor en Panamá: Miviot inicia remoción de escombros en Pesé para reconstruir viviendas

El ministro de Vivienda explicó que en esta primera etapa se trabajará con compañías asignadas para suministrar los materiales y construir las viviendas completas.

Los Pozos, Herrera/El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició la remoción de escombros en la comunidad de El Banco, en Pesé, provincia de Herrera, como paso previo a la construcción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares durante el sismo del 9 de octubre.

El ministro Jaime Jované aseguró que la construcción comenzará inmediatamente después de retirar los escombros y que se trabaja simultáneamente en distintas comunidades afectadas.

Consultado sobre el censo de viviendas con daños totales y parciales, confirmó que cuentan con esa información, pero no ofreció las cifras.

Sí, tenemos el censo, pero ya no queremos hablar de eso. Ahora lo que queremos hablar es de cuántas viviendas hemos empezado en remoción de escombros, cuántas tenemos inicio de construcción, así por provincia”, respondió.

“Ya, ya, tenemos que pasar la página, se va a atender a todas las familias”, agregó.

Jované detalló que en Veraguas se habían iniciado cinco intervenciones de remoción de escombros y un proceso de construcción. En Coclé mencionó otra remoción, seguida del inicio de una vivienda. También señaló que se atienden comunidades de Chiriquí, el área comarcal y Los Santos.

Empresas construirán las viviendas completas

El ministro explicó que en esta primera etapa se trabajará con compañías asignadas para suministrar los materiales y construir las viviendas completas.

Las reparaciones y mejoras se realizarán mediante una combinación de personal, equipos y materiales de la institución.

Jované reconoció que el sismo deja una lección sobre la necesidad de vigilar cómo se construye en las comunidades.

“Tenemos que estar mucho, mucho más pendientes de la forma y la construcción de sus soluciones de vivienda en cada una de estas comunidades”, expresó.

“Perdí lo material, pero la vida no”

Entre las familias afectadas está la de Yaxiel Samaniego, cuya casa en El Banco, una pequeña comunidad ubicada en Pesé, quedó reducida a escombros. El día del terremoto estaba en Chitré haciendo compras y cotizando artículos para el cumpleaños de su hijo, Tiago. Según le contaron, la vivienda cayó con el primer movimiento.

“Si nosotros hubiésemos estado aquí, no la contamos”, relató. Al recibir la noticia, pensó que solo se había derrumbado una pequeña galería. Cuando regresó, encontró una destrucción mayor a la que imaginaba. “Cuando llegué y la vi así, Dios mío, dame la fuerza solamente, nada más, de soportar esto”, recordó.

Con parte del techo que quedó, padres de familia de la comunidad le ayudaron a improvisar un refugio. Allí permanece con su esposo y su niño mientras espera la nueva vivienda.

La residente dijo haber escuchado un plazo de 45 días para la entrega, aunque aclaró que todavía no se lo habían confirmado por parte de las autoridades de gobierno.

Con información de Eduardo Javier Vega.