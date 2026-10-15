Temblor en Panamá: Una víctima fatal, más de 13 mil personas afectadas y 879 familias perdieron sus viviendas

Ayer se confirmó la muerte de una señora procedente de Macaracas, quien se convierte en la primera víctima del sismo.

El sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre ha dejado 4,045 familias y 13,623 personas afectadas en el país, según el balance preliminar actualizado del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en su Comunicado Oficial #12.

La tarde de este miércoles la Caja de Seguro Social confirmó la muerte de una señora procedente de Macaracas en Ciudad de la Salud. Según informaron, a la adulta mayor le cayó una viga durante el terremoto y le perforó los intestinos, aunque fue operada, no resistió.

De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 879 familias perdieron por completo sus viviendas, mientras que otras presentan daños moderados, parciales o leves. Entre la población afectada se identificaron 50 mujeres embarazadas y 547 personas con discapacidad.

El informe también refleja la magnitud de las afectaciones en la infraestructura pública y privada, especialmente en las provincias de Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera, donde continúan las evaluaciones y las labores de respuesta.

Albergues y asistencia humanitaria

Como parte de la atención a las familias damnificadas, las autoridades contabilizan 45 albergues con 3,696 personas alojadas.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: Llegan a Chitré equipos médicos enviados por Costa Rica tras el sismo

En cuanto al traslado de suministros, el balance reporta más de 319,328 libras de asistencia humanitaria transportadas por vía aérea y más de 321 toneladas de carga movilizadas por vía terrestre.

Más de 600 centros educativos afectados

El Ministerio de Educación (https://www.tvn-2.com/temas/meduca/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Meduca) mantiene afectaciones en aproximadamente 619 centros educativos a nivel nacional.

Para atender la emergencia, la institución cuenta con 552 funcionarios, entre ellos 280 profesionales idóneos, como ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electromecánicos y personal de mantenimiento. También participan 40 nutricionistas e ingenieros agrónomos, 120 integrantes de los gabinetes psicopedagógicos y 112 funcionarios del equipo COE Meduca.

Veraguas: viviendas dañadas y comunidades con dificultades de acceso

En Veraguas se reportan 637 viviendas afectadas, además de daños en 192 centros educativos, 22 centros de salud, siete edificios gubernamentales, 10 iglesias y 149 infraestructuras privadas.

El balance también identifica nueve puentes afectados en el distrito de Soná y una infraestructura vial dañada. Los trabajos continúan en las carreteras de Arenas, Cacao y Quebro.

En algunas zonas persisten problemas con el suministro de agua, electricidad e internet, aunque se reporta una recuperación parcial del servicio eléctrico. La provincia registra 2,569 personas albergadas.

Los Santos: más de 6,000 personas afectadas

En la provincia de Los Santos, las evaluaciones contabilizan 2,010 viviendas afectadas y 6,175 personas damnificadas. Además, se reportan seis personas con lesiones menores.

Los daños también alcanzan 35 centros educativos, 28 edificios gubernamentales, dos iglesias y tres infraestructuras viales. Cuatro hospitales presentan afectaciones parciales y continúan las evaluaciones estructurales.

En esta provincia se mantienen 13 albergues con 644 personas alojadas.

Coclé: daños en viviendas, hospitales y carreteras

Coclé registra 1,324 viviendas y 4,703 personas afectadas, además de 17 personas con lesiones menores.

Entre las infraestructuras con daños figuran siete hoteles, dos hospitales, 32 centros educativos, 14 iglesias y 17 edificios gubernamentales. También se reportan seis puentes peatonales y una infraestructura vial afectados, incluida la carretera Interamericana en el sector de Penonomé.

La provincia mantiene cuatro albergues con 108 personas.

Herrera: deslizamientos y comunidades incomunicadas

En Herrera se contabilizan 831 viviendas con daños moderados, parciales o leves y otras 153 con pérdida total.

En cuanto a la infraestructura pública, se reportan afectaciones en 91 centros educativos, tres hospitales, seis edificios públicos y cinco iglesias.

El balance también identifica 32 deslizamientos de tierra, cuatro infraestructuras viales afectadas y cinco comunidades incomunicadas en sectores de Las Minas y Los Pozos. Además, se registra una persona lesionada con afectaciones menores.

Las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la atención humanitaria en las zonas impactadas por el sismo.