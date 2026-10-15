Temblor en Panamá: Llegan a Chitré equipos médicos enviados por Costa Rica tras el sismo

El convoy salió desde San José y llegó a Chitré durante la noche, donde fue recibido por personal sanitario panameño y representantes que destacaron la importancia de la cooperación entre ambos países en este momento de emergencia.

La ayuda internacional comenzó a llegar a la región de Azuero tras el fuerte sismo del pasado viernes 9 de octubre. La noche del miércoles 14 de octubre, un convoy procedente de San José, Costa Rica, arribó a la ciudad de Chitré con dos módulos médicos de emergencia destinados a reforzar la atención sanitaria en las provincias de Herrera y Los Santos.

La llegada de los equipos al Hospital Dr. Cecilio Castillero representó un nuevo apoyo para el personal de salud que enfrenta las consecuencias del movimiento telúrico, en medio de las afectaciones registradas en instalaciones hospitalarias de la región.

Los equipos fueron enviados por Costa Rica en respuesta a las gestiones realizadas mediante la Embajada de Panamá en ese país y la Cancillería panameña, con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas y contribuir a mantener la atención médica.

El convoy salió desde San José y llegó a Chitré durante la noche, donde fue recibido por personal sanitario panameño y representantes que destacaron la importancia de la cooperación entre ambos países en este momento de emergencia.

Fueron recibidos por el gobernador Elías Corro, quien agradeció la ayuda del personal de salud tico, sobre todo en este momento en que la población azuerense está afectada.

“Los hermanos nos ayudamos y, obviamente, estamos aquí para servir a todo el pueblo de Azuero”, expresó la cónsul costarricense María Gabriela Sánchez.

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Dos hospitales recibirán los módulos

Los dos módulos médicos de emergencia están especializados en ginecología y obstetricia. Uno será instalado en el Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, mientras que el otro será destinado al Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

La solicitud de asistencia se canalizó a través de equipos médicos de emergencia certificados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el propósito de contar con espacios alternativos para atender a pacientes, especialmente en el área maternoinfantil.

Hugo Madrigal, médico de Costa Rica, dijo que esta es una iniciativa global de atención de emergencia que tiene la Seguridad Social del país, y es un placer poder prestar ayuda.

Según la información suministrada durante la llegada del equipo, cada módulo tiene capacidad para cuatro adultos y cuatro lactantes.

Además, dispone de equipos para la medición de signos vitales, un área para registrar los ingresos y egresos de pacientes y espacios para organizar los insumos necesarios para la atención médica.

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Atención conjunta entre panameños y costarricenses

La instalación de los equipos comenzó la misma noche del miércoles en el estacionamiento del Hospital Dr. Cecilio Castillero, con la participación de personal procedente de Costa Rica y voluntarios panameños.

La misión cuenta con la participación de la Seguridad Social costarricense, el Centro de Atención de Emergencias y la OPS, cuyos representantes manifestaron su disposición de trabajar junto con los equipos médicos locales.

Durante la recepción, representantes de salud de la provincia de Herrera agradecieron la llegada de los recursos y resaltaron la importancia de contar con apoyo adicional para atender las necesidades de la población en medio de las dificultades que enfrenta la región.