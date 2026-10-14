Temblor en Panamá: Damnificados de Isla Cañas piden un refugio seguro tras ser evacuados

La principal preocupación de las familias es contar con un sitio seguro y adecuado donde permanecer mientras esperan una respuesta de las autoridades.

“No es fácil tener amigos que te aprecian como hermanos y que te brinden la mano cuando te encuentras caído”, canta José “Zorro Blanco” Vergara, compositor de Isla Cañas, mientras su comunidad enfrenta las consecuencias del terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

Su canto refleja la solidaridad en medio de la tragedia que obligó a evacuar a más de 700 personas de esta isla, en la provincia de Los Santos. Una parte de los damnificados permanece en condiciones difíciles, entre ellos más de 200 personas, incluidos niños y adultos mayores, que se encuentran en un corral en la comunidad de Sigua.

Con el paso de los días, las dificultades se hacen más evidentes, especialmente por la falta de condiciones adecuadas para atender necesidades básicas como el aseo personal y el uso de servicios sanitarios.

“Aquí hay dificultades grandes por el aseo. Aquí no tenemos baño ni para bañarse ni para hacer nuestras necesidades. Estamos muy incómodos”, relató una de las afectadas.

La situación también se complica durante las noches. Cuando llueve, el agua entra al establo donde permanecen algunos damnificados, por lo que varias personas optan por trasladarse a otros lugares para poder dormir.

Aunque han recibido donaciones de comida, ropa y otros artículos, la principal preocupación de las familias es contar con un sitio seguro y adecuado donde permanecer mientras esperan una respuesta de las autoridades.

“Hagan algo con nosotros, no nos abandonen. Las Cañas es un paraíso muy lindo, pero se transformó en un error que lo estamos viviendo todos”, expresó otro de los afectados.

Pese a las condiciones que enfrentan, muchos residentes continúan trasladándose diariamente a Isla Cañas para intentar proteger lo poco que les queda en sus viviendas y propiedades.

En medio de la incertidumbre, también hay espacio para pequeños momentos de esperanza. Un padre decidió celebrar el cumpleaños número cuatro de su hijo, Angelito, sin dejar que la emergencia pasara por alto una fecha especial para su familia.

Mientras las familias buscan cómo sobrellevar esta situación, su petición es clara: disponer de un lugar seguro donde resguardarse, con condiciones dignas para los niños, los adultos mayores y todos los damnificados que aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares.

Con información de Meredith Serracín