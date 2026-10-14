Temblor en Panamá: Familias improvisan albergues en la Feria de Soná tras perder sus viviendas

La situación de estas familias se suma a las afectaciones que dejó el movimiento sísmico en el distrito, donde algunas viviendas presentan daños severos, mientras que otras registran rajaduras en sus estructuras.

Soná, Veraguas/Al menos 20 familias afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre permanecen en albergues improvisados en los terrenos de la Feria de Soná, en la provincia de Veraguas, mientras esperan una solución ante los daños registrados en sus viviendas.

Los afectados, residentes de la barriada Omar Torrijos, instalaron toldas en las áreas verdes del recinto ferial para resguardarse de las condiciones del tiempo, luego de que las evaluaciones determinaran que no podían permanecer dentro de algunas de sus casas.

Teresa Lombardo, una de las damnificadas, relató que permanece en el lugar desde el primer día, expuesta tanto a la lluvia como al sol. La afectada indicó que perdió su vivienda y que, tras la inspección correspondiente, les advirtieron que no podían continuar dentro de las estructuras afectadas.

“Vinieron a evaluar y dijeron que no podemos estar adentro de la casa. Estamos en la Feria desde el primer día, debajo de agua y sol”, manifestó Lombardo.

La situación de estas familias se suma a las afectaciones que dejó el movimiento sísmico en el distrito, donde algunas viviendas presentan daños severos, mientras que otras registran rajaduras en sus estructuras.

Xavier Torres, de la Regional de Salud, explicó que inicialmente se tenía conocimiento de 16 albergues, pero durante la mañana de este miércoles se notificó la habilitación de siete adicionales.

El aumento en la cantidad de espacios de refugio refleja la necesidad de atender a más personas que no pueden regresar a sus hogares mientras se determina el alcance de los daños.

Las familias permanecen a la espera de condiciones que les permitan resguardarse de manera adecuada, mientras continúan las evaluaciones de las viviendas afectadas en la barriada Omar Torrijos y otros sectores de Soná.

Con información de Ney Castillo