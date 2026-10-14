Temblor en Panamá: Inician labores de recuperación de cuerpos y control sanitario en el cementerio municipal de Soná

Las autoridades de salud detallaron que, una vez finalizada la recuperación de los féretros y el retiro de escombros, se procederá con una fase rigurosa de limpieza y desinfección en todo el camposanto. El objetivo principal es evitar cualquier tipo de problema sanitario que afecte a la comunidad.

Veraguas/El impacto del terremoto en la provincia de Veraguas dejó graves daños estructurales en el Cementerio Municipal de Soná, donde varias bóvedas colapsaron y dejaron al descubierto los cajones y restos ubicados en la zona interna. Ante esta situación de emergencia, las autoridades locales, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), acordonaron el perímetro con cinta amarilla para restringir el acceso y garantizar la seguridad pública.

Janeth Ball, jefa de compras del Ministerio de Salud y encargada de la operación en el sitio, explicó que se ha puesto en marcha un protocolo de orden sanitario y bioseguridad. El plan contempla una primera fase enfocada en la recuperación de los cuerpos que quedaron expuestos, brindándoles el respeto correspondiente a los difuntos.

"Las tumbas que se están rescatando corresponden a las bóvedas; no hay afectaciones sustanciales en las tumbas, pero se van a revisar cada una de ellas", explicó.

Posteriormente, se contactará a los familiares para coordinar los procesos pertinentes, que podrían incluir la cremación o la posterior reubicación de los restos en condiciones seguras, mediante comunicados oficiales.

Las autoridades de salud detallaron que, una vez finalizada la recuperación de los féretros y el retiro de escombros, se procederá con una fase rigurosa de limpieza y desinfección en todo el camposanto. El objetivo principal es evitar cualquier tipo de problema sanitario que afecte a la comunidad.

Aunque las autoridades comprenden la profunda preocupación y angustia de los familiares ante los daños en las tumbas, recalcaron que estas medidas son indispensables para preservar la bioseguridad antes de planificar la reconstrucción y la reapertura adecuada del cementerio.

Información de Ney Castillo

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