Serviestiba inicia pago de salarios y garantiza prestaciones laborales ante cierre de operaciones

Serviestiba informó que comenzó el pago de los salarios correspondientes a la quincena y aseguró que cumplirá con las prestaciones laborales de sus trabajadores, tras el anuncio del inicio del proceso de cese de operaciones de la empresa.

En un comunicado divulgado este miércoles 14 de octubre, la compañía indicó que los pagos se realizan conforme a las condiciones laborales establecidas y la legislación panameña.

La empresa también aseguró que se encuentra al día con sus aportes al fondo de cesantía y con sus obligaciones patronales ante la Caja de Seguro Social (CSS).

Como parte del proceso de cierre, Serviestiba señaló que los trabajadores continuarán recibiendo atención personalizada para revisar y tramitar las prestaciones y demás derechos que correspondan a cada caso.

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Serviestiba anuncia liquidación de cuentas pendientes con proveedores

En cuanto a sus compromisos comerciales, la empresa informó que ha contemplado un proceso de liquidación de las cuentas pendientes de pago a sus proveedores. Estos trámites se gestionarán a través de los canales administrativos regulares, conforme a las obligaciones y condiciones aplicables.

Serviestiba destacó que durante 11 años contribuyó al desarrollo logístico y portuario de Panamá, con el respaldo de sus trabajadores y de las empresas proveedoras de bienes y servicios.

La compañía reiteró que conducirá el proceso de cierre con responsabilidad, transparencia y respeto a las obligaciones contraídas.

Trabajadores se quejan

No obstante, los ánimos se caldearon en el Megapolis, donde más de mil trabajadores de la empresa Serviestiba exigen el pago de sus compensaciones y que los atiendan. Al parecer, según cuentan algunos trabajadores, la empresa contrató a un personal nuevo y solo le está pagando a ese grupo y luego llevándolos a firmar un nuevo contrato.

Otro de los trabajadores manifestó a TVN Noticias que se trata de “plata, el dinero de nuestro tiempo de trabajo, más nada”. Según el contralor de la República, dijo el trabajador, "la empresa se embolsó 450 millones y ahora no quiere pagar el tiempo a todos nosotros, a los lesionados que perdieron la movilidad de su columna, y no les quieren pagar todos sus daños y perjuicios. Por favor, no estamos pidiendo más nada que el tiempo de trabajo completo, el 100%".

Añadió que, ¿cómo es posible que en pandemia decían: ‘Los trabajadores portuarios no van a parar, están trabajando’? Nosotros nunca paramos. En la transición de Panamá Ports, la ministra decía: ‘Todos trabajen, por favor, no paren el puerto’, y nosotros seguimos trabajando. ¿Por qué razón ahora tenemos que mendigar la plata de nosotros? Eso no es justo. Eso no es justo, señores”.