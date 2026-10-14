Minsa recomienda protocolo de higiene y desinfección para prevenir enfermedades ante desastres naturales

Estas medidas buscan reducir los riesgos de contaminación y enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos en condiciones inadecuadas durante y después de una emergencia.

Ante los riesgos sanitarios que pueden surgir durante y después de un desastre natural, como el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre con epicentro en La Pitaloza, el Ministerio de Salud (Minsa) compartió una serie de recomendaciones para el consumo de agua segura, la manipulación de alimentos y la prevención de enfermedades.

Una de las principales medidas es priorizar el consumo de agua embotellada. Si no se dispone de ella, el Minsa recomienda hervir el agua o desinfectarla con cloro, siguiendo las indicaciones establecidas para cada método.

¿Cómo purificar el agua?

Si el agua está turbia, se debe filtrar primero con un paño limpio. Para hervirla, la guía recomienda mantenerla en ebullición durante cinco a diez minutos. Después, debe dejarse enfriar y almacenarse en recipientes limpios, tapados y destinados exclusivamente para guardar agua.

Cuando no sea posible hervirla, se puede recurrir a la desinfección con cloro comercial. La cantidad depende de la concentración del producto, por lo que es importante revisar la etiqueta y verificar su fecha de vencimiento.

Para el cloro al 3.5%, la guía indica tres gotas por cada litro de agua o 12 gotas por galón. En el caso del cloro al 5.25%, recomienda dos gotas por litro u ocho gotas por galón.

Luego de agregar el cloro, se debe dejar reposar el agua durante 20 minutos y mantenerla en un recipiente limpio y tapado para evitar que vuelva a contaminarse. No deben utilizarse envases que hayan contenido pintura, combustible, detergentes u otras sustancias químicas.

Recomendaciones para el manejo de alimentos

El Minsa también recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, preparar alimentos o manipularlos.

Además, se debe evitar el consumo de productos vencidos o enlatados que presenten golpes, óxido, abultamientos o cualquier condición que genere dudas sobre su seguridad.

Los alimentos que hayan tenido contacto directo o indirecto con agua sucia o de inundación deben desecharse. También es necesario descartar aquellos que presenten olores, colores, texturas o apariencias inusuales.

Estas medidas buscan reducir los riesgos de contaminación y enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos en condiciones inadecuadas durante y después de una emergencia.

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