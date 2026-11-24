El canciller Javier Eduardo Martínez Acha detalló los avances de la alianza estratégica con Londres y la proyección de la vía interoceánica como pilar de estabilidad mundial.

Ciudad de Panamá/La agenda internacional de Panamá atraviesa un momento clave con movimientos que buscan reafirmar su importancia en la geopolítica.

El presidente José Raúl Mulino viajará en los primeros días de diciembre al Reino Unido para elevar la relación bilateral a una alianza estratégica, con compromisos de inversión millonarios. En paralelo, el país avanza en la expansión del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, con la meta de sumar seis nuevas adhesiones para 2027.

Así lo explicó el canciller Javier Eduardo Martínez Acha, quien detalló los alcances de la gestión exterior del gobierno y los resultados concretos de la diplomacia presidencial.

La visita oficial del presidente José Raúl Mulino al Reino Unido tiene también una audiencia central con el rey Carlos III fijada para el 3 de diciembre.

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Una alianza estratégica con el Reino Unido

El mandatario panameño fue invitado a Londres para participar en una agenda de alto nivel. "El Reino Unido tiene una vocación marítima histórica y obviamente ve en Panamá un país que debe elevar su relación de recíproca y protocolar a alianza estratégica", señaló el canciller.

Martínez Acha destacó el acuerdo con UK Export Finance, que contempla una facilidad de 5.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 6.000 millones de dólares, destinados a proyectos de infraestructura. "

"Nosotros vamos allá no a ser receptores de ayuda o de cooperación, nosotros vamos allá a presentarnos como socios fiables en la región", enfatizó Martínez Acha.

Además, se gestiona la llegada de un vuelo directo de British Airways, lo que reforzaría la posición del país como plataforma logística para que empresas británicas inviertan en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Tratado de Neutralidad suma nuevos miembros

En paralelo, Panamá impulsa la adhesión de nuevos países al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Singapur ya se incorporó, mientras que Portugal y Brasil avanzan en sus procesos internos. Colombia también ha manifestado su intención de continuar el procedimiento.

"Un instrumento como el Tratado de Neutralidad ayuda a mantener la estabilidad global", indicó el canciller. "Pensamos que en el 2027 vamos a tener quizás, seguro, seis nuevas adhesiones".

Estas gestiones se realizan de manera directa entre jefes de Estado. "Es cuando un presidente puede a cuatro ojos compartir con otros jefes de gobierno y trasladar los intereses, los proyectos, las prioridades y las necesidades que Panamá necesita", explicó.

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La bandera panameña mantiene su estándar

Sobre el comercio marítimo, el canciller de Panamá precisó que las revisiones a buques panameños en puertos asiáticos se han normalizado. "Hoy en día se encuentra más o menos en el promedio que estaba antes del fallo", indicó, tras aclarar que el país ha optado por priorizar la calidad sobre la cantidad en sus abanderamientos.

"Seguimos siendo una bandera seria, responsable, porque hay un Estado detrás de la bandera, no como nuestros competidores, que son franquicias", sostuvo Martínez Acha.

Protección a panameños en Ucrania y Rusia

En materia de protección consular, el canciller Martínez Acha alertó sobre el engaño de reclutamientos para ir a zonas de conflicto, aclarando que las promesas de trabajos en ambulancias, cocinas o lavanderías son falsas. A pesar de las advertencias oficiales, algunos panameños siguen viajando.

Martínez Acha relató el caso de dos ciudadanos que llegaron a Moscú hace tres semanas. Uno logró escapar del aeropuerto y fue repatriado con apoyo de la embajada de Panamá en Rusia, pero luego uno de estos decidió regresar por cuenta propia, una actitud que el canciller calificó como una gran irresponsabilidad.

Panameños detenidos en Cuba

El canciller Martínez Acha confirmó que siete panameños se mantienen detenidos en Cuba desde el 28 de febrero luego de ser influenciados por terceros para realizar grafitis en contra del gobierno cubano.

"El gobierno cubano decide liberar a las tres mujeres en un gesto de buena voluntad", indicó, tras una comunicación directa entre el presidente Mulino y el presidente Díaz-Canel. Los siete hombres restantes continúan detenidos y ya cerraron la etapa de investigación, por lo que se encuentran en la etapa intermedia antes de ir a juicio.

Martínez Acha anunció que viajará a La Habana para verificar las condiciones de los ciudadanos. "Tengo que ir a ver que los ciudadanos panameños están en perfectas condiciones", afirmó, al tiempo que destacó el acompañamiento constante del embajador de Panamá en Cuba y el grupo de abogados que mantiene informado al gobierno. "Ellos nos piden que respetemos su proceso judicial".

Reconocimiento económico internacional

Finalmente, el canciller se refirió al reciente reporte del banco suizo UBS, que ubica a Panamá entre las economías con mejores perspectivas de América Latina y el Caribe para 2027.

"Es una señal muy alentadora, es un reconocimiento a nuestro gobierno", afirmó, al destacar las decisiones macroeconómicas adoptadas para corregir el déficit heredado. "Que un banco de ese nivel tenga este tipo de opiniones sobre nuestra economía es una forma de reconocer la trayectoria del gobierno de nuestro presidente, de las decisiones difíciles que tomó", concluyó Martínez Acha.