Río Indio: El Canal adjudica tres carreteras y prevé iniciar trabajos en la próxima temporada seca

Las vías sumarán cerca de 27 kilómetros y conectarán comunidades donde residen unas 8 mil personas. Paralelamente, la Autoridad del Canal de Panamá realiza avalúos y prepara acuerdos individuales para el reasentamiento de aproximadamente 550 familias, mientras prevé licitar en 2027 el diseño final y la construcción de las obras del embalse.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá adjudicó la construcción de la tercera carretera de acceso a las áreas donde se desarrollará el proyecto de Río Indio y estima que los primeros trabajos en campo comenzarán durante la próxima temporada seca.

Las obras forman parte de los preparativos del proyecto del embalse de Río Indio y se desarrollan en paralelo con los avalúos de terrenos y la elaboración de acuerdos individuales para las familias que deberán ser reasentadas.

Serán carreteras asfaltadas, cumpliendo las especificaciones del MOP y sus estudios de impacto ambiental, por lo que se estima que durante la próxima temporada seca iniciarán los primeros trabajos en campo”, indicó el Canal en respuesta a consultas de este medio.

Las vías tendrán una extensión conjunta de más de 27 kilómetros y conectarán comunidades de la cuenca donde viven unas 8,000 personas.

Ya en abril el Canal había anunciado la adjudicación del contrato de diseño y construcción de 15.1 kilómetros de vías

9.5 kilómetros entre Las Claras Abajo y Las Marías

5.6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa.

Faltando esta última, que forma parte de la tercera fase de 10.6 kilómetros entre El Congo y Cirí de los Sotos, Capira.

Además de las nuevas carreteras, la institución realiza la rehabilitación y el mantenimiento de 78 kilómetros de caminos terciarios. Según el balance suministrado, ya se rehabilitaron 12 kilómetros en Panamá Oeste y Coclé, mientras continúan las labores en los 66 kilómetros restantes.

El Canal de Panamá señaló que estas mejoras facilitan la movilización de residentes y visitantes, así como la comercialización de la producción local.

Avalúos y acuerdos para unas 550 familias

El avance de la infraestructura está acompañado por un proceso social que contempla el reasentamiento de aproximadamente 550 familias. La institución explicó que, tras establecer colectivamente las reglas de compensación, se trabaja ahora en las condiciones particulares de cada hogar.

Actualmente, el canal de Panamá avanza a nivel de familia, en los abordajes correspondientes para la elaboración de los acuerdos individuales, y en la realización de avalúos, tanto de las fincas impactadas como de aquellas que se consideran para reasentamiento”, manifestó.

Consultado sobre cuántas familias tienen acuerdos firmados, cuántas han recibido compensaciones y cuántas han sido reubicadas, el Canal no precisó esas cantidades en sus respuestas. Describió la etapa de preparación de acuerdos y avalúos, sin ofrecer un balance numérico de esos resultados.

El proyecto Lago de Río Indio tiene que hacerse bien, y tomamos el tiempo para que las familias sean atendidas adecuadamente y conociendo el proceso”, expresó, recordando que el marco de compensación fue trabajado con las comunidades mediante más de 200 reuniones entre mayo de 2025 y febrero de 2026.

Sus criterios incluyen la reposición de viviendas y terrenos, así como cultivos, animales, actividades económicas, infraestructura productiva y otros componentes de los medios de vida. También contempla instalaciones comunitarias, entre ellas escuelas, puestos de salud, iglesias, cementerios y espacios recreativos.

Con el marco de compensación acordado, el Canal y las familias se encuentran actualmente en una etapa de acuerdos individuales. En esta etapa se analiza la situación particular de cada familia y, con base en la información levantada en campo, los avalúos correspondientes y el Marco de Compensación, se desarrolla un acuerdo individual, es decir, por familia. Luego del acuerdo, se prepara el lugar de destino, se coordina el traslado y se ponen en marcha las medidas necesarias para restablecer sus medios de vida", se indicó.

Licitación del diseño final y la construcción del embalse en 2027

La adjudicación de las carreteras corresponde a las obras de acceso, mientras que la licitación del diseño final del proyecto en sí está prevista para 2027, cuyas obras principales incluyen la presa principal, las presas auxiliares y el túnel de trasvase.

“El cronograma vigente contempla realizar durante 2027 la licitación del diseño final y construcción del proyecto”, informó el Canal.

A partir de la adjudicación, la institución estima aproximadamente cuatro años para construir las obras principales. Después comenzaría el llenado del lago, que podría tomar entre uno y dos años, dependiendo del régimen de lluvias.

El Canal no precisó el mes de publicación de la licitación, la fecha de adjudicación ni un año específico de entrada en operación. No obstante, la administradora de esta vía acuática, Ilya Espino de Marotta, recordó en la Conferencia Marítima Internacional de Houston que "se espera que la construcción física comience en 2028 y que el embalse entre en funcionamiento en 2032".

Una vez operativo, río Indio se incorporará al sistema de lagos del Canal mediante un túnel de aproximadamente 8.7 kilómetros, por el que el agua llegará a Gatún por gravedad, sin necesidad de bombeo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de validación de estudios y desarrollo del diseño.

Desde 2025 se realizan trabajos de suelo, geotecnia y topografía para complementar la información existente y llevar el diseño a un nivel aproximado del 35 %, previo a la contratación del diseño final y la construcción.

La inversión estimada del proyecto de Río Indio ronda entre 1,500 y 1,600 millones de dólares, incluyendo alrededor de 400 millones para programas de reasentamiento, la gestión social y ambiental.

Previsión de $82 millones para el año fiscal 2027

En materia presupuestaria, el Canal reiteró una ejecución prevista de $82 millones para el proyecto durante el año fiscal 2027, comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Los recursos abarcan la construcción de carreteras, mejoras de caminos terciarios, acueductos y saneamiento, cursos de capacitación, estudios técnicos, sociales y ambientales, y compra de terrenos.

Aunque se le consultó cuánto se había comprometido y pagado, y qué proporción correspondía a las familias frente a estudios, consultorías y obras, la institución no proporcionó ese desglose ni montos de ejecución acumulada.

Estudio ambiental y consultas públicas

El Canal, además, anunció que completó la actualización de la línea ambiental que servirá de base para elaborar el estudio de impacto ambiental del proyecto y definir las medidas de prevención, mitigación y manejo correspondientes.

Como parte de esta etapa, señaló que ha realizado reuniones de consulta y participación con las comunidades para divulgar los resultados.

“Igualmente, el proceso del estudio de impacto ambiental que se estima presentar en 2027 incluye una etapa de consulta con 3 foros públicos, uno por cada provincia que abarca el proyecto”, detalló.

Paralelamente, se desarrollan levantamientos topográficos y batimétricos, perforaciones, estudios de suelo, geotecnia y análisis de laboratorio. Estos trabajos permitirán precisar las condiciones del terreno y complementar el diseño de la presa, el túnel y las demás estructuras.

Estudios sísmicos y la consulta tras el temblor de octubre

Al ser consultado sobre los resultados de los estudios de riesgo sísmico y si se había dispuesto alguna revisión adicional tras el sismo del 9 de octubre, el Canal sostuvo que estas evaluaciones forman parte del proyecto desde su concepción.

La evaluación de las condiciones sísmicas del área forma parte del desarrollo integral del proyecto y no surge a partir del sismo registrado el 9 de octubre de 2026”, se respondió.

Se explicó que los estudios sobre las condiciones geológicas, tectónicas y sismológicas específicas del sitio se desarrollan desde hace más de un año. Incluyen la revisión de información existente, nuevos trabajos de campo, perforaciones y análisis de laboratorio.

El propósito de estos estudios es contar con la información necesaria para establecer los criterios de diseño sísmico de la presa y de sus obras asociadas. Sus resultados también permitirán determinar si es necesario profundizar o complementar alguna evaluación antes de avanzar hacia las siguientes etapas del diseño”, señaló.

Como referencia, se mencionó la experiencia del tercer juego de esclusas, cuyo diseño y construcción estuvieron respaldados por estudios especializados.

“Para río Indio se sigue ese mismo principio: estudiar las condiciones particulares del sitio y diseñar las obras con base en esa información”, manifestó.

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