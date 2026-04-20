Canal de Panamá adjudica construcción de nuevas carreteras en áreas del proyecto de Río Indio

Las obras se ejecutarán bajo un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas, entidad encargada de velar por que los diseños y la construcción cumplan con los estándares oficiales. Aunque el Canal lidera el proceso, el involucramiento del MOP apunta a dar respaldo técnico y normativo a la infraestructura.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá adjudicó la construcción de dos nuevas carreteras en la cuenca de Río Indio, en el marco del proyecto del futuro lago en esa región. La decisión forma parte de un paquete de obras que busca mejorar la conectividad en comunidades rurales, al tiempo que avanza una iniciativa más amplia orientada a reforzar la seguridad hídrica del país.

Los contratos contemplan el diseño y construcción de 15.1 kilómetros de vías: un tramo de 9.5 kilómetros entre Las Claras Abajo y Las Marías, y otro de 5.6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa. A esto se suma una tercera fase de 10.6 kilómetros entre El Congo y Cirí de los Sotos que aún no ha sido licitada. En total, el plan vial asociado al proyecto alcanzaría 25.6 kilómetros.

Las obras se ejecutarán bajo un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas, entidad encargada de velar por que los diseños y la construcción cumplan con los estándares oficiales. Aunque el Canal lidera el proceso, el involucramiento del MOP apunta a dar respaldo técnico y normativo a la infraestructura.

Más allá del componente vial, el proyecto del lago de Río Indio avanza en paralelo con un proceso social complejo: el reasentamiento de comunidades que se verían impactadas por la obra. Según la administración canalera, se completó una primera fase de diálogo que se extendió por nueve meses e incluyó más de 200 reuniones en 38 comunidades dentro del área de influencia.

De ese proceso surgió un marco de compensación que define cómo se abordarán las afectaciones en vivienda, tierras, medios de vida y aspectos socioculturales. El esquema, de acuerdo con la entidad, busca aplicar criterios proporcionales según la realidad de cada familia, aunque todavía queda por ver cómo se traducirá en acuerdos concretos con los residentes.

El proyecto del lago en Río Indio ha sido presentado como una pieza clave para garantizar el abastecimiento de agua en Panamá. Más de dos millones de personas dependen del sistema de lagos que alimenta tanto el consumo humano como la operación del Canal, un factor crítico en medio de presiones crecientes sobre los recursos hídricos.

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