La directora del parque, Yakeline Lineth González, informó que los tres guardaparques contagiados recibieron tratamiento y se reincorporaron a sus labores. La reapertura dependerá de la evaluación conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Nacional Camino de Cruces permanece cerrado temporalmente para los visitantes como medida preventiva ante la situación epidemiológica por malaria registrada en el corregimiento de Ancón, donde se han reportado varios casos relacionados con el brote detectado en los alrededores de Merca Panamá.