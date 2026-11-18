Tratamiento de la diabetes tipo 1 puede consumir hasta el 86% de los ingresos de algunas familias

La nutricionista Massiel Ríos, integrante de la Fundación Diabetes LATAM y madre de una joven con diabetes tipo 1, explicó las diferencias entre esta condición y la diabetes tipo 2. En Panamá, se estima que unas 4,000 personas viven con diabetes tipo 1, de las cuales alrededor de 900 son niños. También advirtió sobre el impacto económico que representa el tratamiento para las familias.