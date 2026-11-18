Tratamiento de la diabetes tipo 1 puede consumir hasta el 86% de los ingresos de algunas familias
La nutricionista Massiel Ríos, integrante de la Fundación Diabetes LATAM y madre de una joven con diabetes tipo 1, explicó las diferencias entre esta condición y la diabetes tipo 2. En Panamá, se estima que unas 4,000 personas viven con diabetes tipo 1, de las cuales alrededor de 900 son niños. También advirtió sobre el impacto económico que representa el tratamiento para las familias.
Ciudad de Panamá, Panamá/Alrededor de 4,000 personas viven con diabetes tipo 1 en Panamá, de las cuales unas 900 son niños, según cifras de 2025 mencionadas por la nutricionista Massiel Ríos, integrante de la Fundación Diabetes LATAM. La especialista explicó que esta enfermedad requiere tratamiento de por vida, monitoreo constante de los niveles de glucosa y administración diaria de insulina.