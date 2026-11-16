Gremios periodísticos exigen llegar hasta los autores intelectuales del atentado contra Rolando Rodríguez

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Zaylari Chávez, calificó el ataque contra la residencia del periodista como un hecho grave y pidió a las autoridades identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Más de 80 organizaciones convocaron a una concentración pacífica para este martes 17 de noviembre frente al diario La Prensa.