Presidente Mulino se reunirá con el rey Carlos III el 3 de diciembre en el Reino Unido

La agenda incluirá proyectos del Canal, inversión, educación y reuniones con ejecutivos de empresas británicas, entre ellas British Airways.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, será recibido por el rey Carlos III el próximo 3 de diciembre en el Reino Unido, en una audiencia destinada a fortalecer la cooperación en comercio, economía, inversión, seguridad, educación y cultura, anunció la Presidencia.

La invitación oficial del monarca fue entregada este jueves al mandatario por el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston. Mulino asistirá acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Según el comunicado, será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido.

No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, manifestó Mulino al embajador Houston.

Además de la audiencia con Carlos III, la agenda contempla otras reuniones oficiales y encuentros con presidentes ejecutivos de grandes empresas británicas, entre ellas British Airways, para explorar nuevas oportunidades con Panamá.

Durante la visita se abordarán los proyectos que impulsa el país, incluidos los del Canal, y el interés de empresas británicas en aprovechar las ventajas logísticas y de conectividad aérea panameñas.

La Presidencia también destacó el interés del Reino Unido en apoyar la construcción de nuevas escuelas en Panamá, un tema que cobra relevancia por los daños que dejó el reciente sismo en planteles de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

El cambio climático y el medio ambiente, asuntos prioritarios para el rey Carlos III, formarán parte de la agenda, que también reconocerá el papel de Panamá en la protección y conservación de los océanos.

Mulino indicó que lo acompañará una delegación de empresarios panameños, con el propósito de establecer contactos con sus pares británicos y explorar oportunidades de inversión y negocios en Panamá.

Durante la entrega de la invitación se recordó la visita de la reina Isabel II a Panamá en 1953, como otro hito en la relación entre ambos países.

En la reunión con Houston también participaron el canciller Javier Martínez-Acha y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler.

Mulino acumulaba 31 viajes al extranjero hasta octubre de 2026, desde que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024.