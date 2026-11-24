Panameños y egipcios medirán fuerzas en juego donde buscarán un resultado que les permita mantenerse en la competencia.

Panamá/Panamá y Egipto se preparan para protagonizar un duelo de interés en el Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 Catar 2026. Estos dos representativos que llegan a la competición con diferentes antecedentes, pero con el mismo objetivo: destacar en el escenario internacional.

Necesidad de triunfo

La selección Sub-17 de Panamá afronta su quinta participación en una Copa Mundial de la categoría, con la intención de superar su mejor actuación histórica: los octavos de final alcanzados en México 2011.

El equipo está bajo la dirección técnica de Felipe Baloy, exdefensor de la selección absoluta panameña, quien asumió el reto de conducir a una generación de jóvenes futbolistas en el máximo escenario internacional de la categoría.

Panamá consiguió su clasificación después de finalizar primero en su grupo durante las eliminatorias de Concacaf. Su preparación incluyó amistosos internacionales en España y un campamento de trabajo en Emiratos Árabes Unidos.

En sus dos primeras presentaciones en Catar, los panameños cayeron 2-0 ante el anfitrión y posteriormente 2-1 frente a Grecia. Sin embargo, el equipo mostró capacidad de reacción ante los griegos, cuando consiguió el empate parcial en el minuto 84, antes de recibir el tanto definitivo en el tiempo añadido.

Uno de los aspectos destacados de Panamá ha sido su intención de construir juego y mantener la posesión del balón, aunque necesita mejorar su efectividad ofensiva y la concentración defensiva durante los minutos finales.

Una victoria ante los egipcios le daría la oportunidad a los panameños de meterse a la siguiente fase, al menos entre los ocho mejores terceros lugares.

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En busca de la tranquilidad

La selección de Egipto llega a Catar 2026 con el objetivo de recuperar protagonismo en los torneos juveniles internacionales y demostrar el crecimiento de su fútbol formativo.

El combinado africano consiguió su boleto al Mundial después de finalizar en la tercera posición de la Copa Africana de Naciones Sub-17. Su entrenador es Hussein Abdel-Latif, quien tiene la responsabilidad de conducir a una generación que busca dejar huella en el fútbol internacional.

Egipto cuenta con tres participaciones anteriores en la Copa Mundial Sub-17 y su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en la edición de 1997.

A diferencia de Panamá, el conjunto egipcio ya consiguió una victoria en la fase de grupos. Después de perder 2-1 frente a Grecia en su estreno, se recuperó con un triunfo de 2-0 ante Catar, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Ante este panorama, los egipcios requieren de sumar puntos, ya sea por medio de un triunfo o un empate, para poder mantenerse en la competencia.

Jugadores a seguir

Estevis López (mediocampista de Panamá) : Es una de las principales referencias ofensivas del conjunto canalero . Destaca por su capacidad para encarar, su fortaleza en los duelos individuales y su potente pierna izquierda. FIFA lo señaló como el jugador panameño a seguir. Además, anotó el primer gol de Panamá en el Mundial, frente a Grecia, y fue elegido mejor jugador del partido.

: Es una de las . Destaca por su capacidad para encarar, su fortaleza en los duelos individuales y su potente pierna izquierda. lo señaló como el jugador panameño a seguir. Además, anotó el primer gol de Panamá en el Mundial, frente a Grecia, y fue elegido mejor jugador del partido. Neir Marrugo (defensa de Panamá) : Su precisión en la salida es uno de sus atributos . Ante Catar completó 44 de 45 pases, equivalente a un 97.8 % de efectividad, una estadística que refleja su importancia en la construcción desde el fondo.

: . Ante Catar completó 44 de 45 pases, equivalente a un 97.8 % de efectividad, una estadística que refleja su importancia en la construcción desde el fondo. Ahmed Safwat (mediocampista de Egipto) : Es el futbolista señalado por FIFA como la principal figura a seguir de Egipto. Además de portar el brazalete de capitán , se caracteriza por su creatividad, visión de juego y capacidad para encontrar espacios mediante pases precisos . Pertenece al Zamalek y fue uno de los jugadores destacados de Egipto durante la Copa Africana Sub-17 . También abrió el marcador frente a Catar en el Mundial .

: Es el futbolista señalado por como la principal figura a seguir de Egipto. Además de portar el brazalete de , se caracteriza por su . Pertenece al y fue uno de los jugadores destacados de durante la . También abrió el marcador frente a en el . Khaled Mokhtar (delantero de Egipto): Su nombre también aparece entre los futbolistas que pueden marcar diferencias en el compromiso ante Panamá. Fue el autor del segundo tanto egipcio frente a Catar, demostrando su capacidad para aprovechar las oportunidades ofensivas.

Ficha