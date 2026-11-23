El míster Thomas Christiansen en medio de la renovación de contrato con BAC y la Federación Panameña de Fútbol, tuvo tiempo para atender a los distintos medios de comunciación presentes en dicho evento.

Panamá/El seleccionador lamentó la manera en que Panamá ha recibido algunos goles y considera que los partidos han dejado enseñanzas importantes. "Me gustaron los partidos que han hecho, pero caemos, como siempre, de la misma manera", manifestó.

Uno de los aspectos que más destacó fue la necesidad de saber gestionar los momentos de los partidos, especialmente cuando el equipo consigue marcar. Como ejemplo, recordó las oportunidades que tuvo Panamá ante Grecia y la dificultad para mantener el resultado después de conseguir el empate.

Christiansen también hizo énfasis en ciertos comportamientos dentro del terreno de juego, particularmente las caídas de los futbolistas en el área y las acciones que pueden terminar en decisiones arbitrales.

"Son cosas que tenemos que gestionar. Aquí en la Liga Panameña nos tiramos al suelo en todas las situaciones. Se nos pita un penalti y no pasa nada. Pero esos son los hábitos que generamos. Cuando estamos en un torneo internacional o en talla mundial, esto se nos castiga", advirtió.

Para el técnico, Panamá necesita mejorar la lectura de los partidos, administrar los tiempos y ser más inteligente en situaciones determinantes, aspectos que considera fundamentales para competir en escenarios internacionales.

Ahora, la Sub-17 tendrá que concentrarse en su última presentación en la fase de grupos, con el objetivo de cerrar su participación mundialista de la mejor manera.