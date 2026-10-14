Temblor en Panamá: Más de 3,600 personas en albergues, inicia reconstrucción de casas y no se usará el hospital modular de Albrook por deterioro

El informe oficial tras el sismo de 7.5 confirma la trágica muerte de Elena Barría, de 68 años, en Los Santos, mientras el Gobierno despliega asistencia humanitaria y descarta el uso de las estructuras de Albrook por deterioro.

Ciudad de Panamá/A cinco días del potente sismo de 7.5 que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre, el Gobierno Nacional presentó este miércoles 14 de octubre un balance actualizado sobre la atención de la emergencia.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, confirmó durante la conferencia de prensa la primera víctima fatal tras la tragedia: Elena Barría, de 68 años, quien falleció a causa de las severas heridas sufridas en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

"Queremos iniciar esta conferencia de prensa expresando nuestro profundo pesar por el fallecimiento de una de las personas afectadas a consecuencia del sismo. En nombre del Gobierno Nacional, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", manifestó José Ramón Icaza, reafirmando el compromiso estatal de llegar con asistencia hasta el último rincón del territorio nacional.

Actualmente, el informe oficial revela que existen 3,696 personas en albergues temporales habilitados a lo largo de más de 45 centros de atención. Para sostener a las familias damnificadas, las autoridades han trasladado más de 319,328 libras de ayuda por vía aérea, 331 toneladas de agua por vía terrestre y han distribuido más de 16,000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de cuatro regiones del país.

Descartan el hospital modular e inician reconstrucción de viviendas

Durante el espacio de preguntas de los medios de comunicación, el secretario de Metas descartó enfáticamente la posibilidad de reutilizar o trasladar las estructuras del antiguo hospital modular de Albrook para hacer frente a la contingencia de salud en la región de Azuero.

"Los informes técnicos que han sido publicados por el Minsa dan cuenta de que el antiguo hospital modular (de Albrook) está en condiciones de deterioro, por lo cual no está en condiciones aptas para ser utilizado, mucho menos trasladado a las áreas afectadas", aclaró José Ramón Icaza.

El ministro Icaza detalló que la estrategia actual se enfoca en el retorno paulatino de pacientes a las instalaciones médicas ya inspeccionadas, proceso que registra cerca de un 80% de reingreso exitoso bajo la supervisión de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Contraloría General.

En paralelo, las cuadrillas gubernamentales iniciaron el plan de acción para resolver el impacto habitacional en las zonas más golpeadas. Icaza precisó que las labores de remoción de escombros y edificación de nuevas viviendas ya comenzaron en Quebrada Grande (Veraguas), Penonomé (Coclé) y San Félix (Chiriquí). Además, a partir de este jueves las obras se extenderán hacia Chepo de Las Minas y Pesé (Herrera), Los Rosales (Los Santos), y comunidades clave de la comarca Ngäbe-Buglé como Ñürüm y Muná.

El reporte concluyó señalando que más de 600 escuelas oficiales resultaron con afectaciones en sus estructuras, por lo que el regreso a clases presenciales será progresivo y condicionado a los peritajes de seguridad que efectúa el Ministerio de Educación (Meduca), los cuales cuentan con el respaldo técnico de especialistas internacionales procedentes de Venezuela y Costa Rica.