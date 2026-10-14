Meduca publicará lista de escuela sin afectaciones una vez culminen las inspecciones; ya se han revisado 231

El Meduca también trabaja con los gabinetes psicopedagógicos para brindar acompañamiento a estudiantes, docentes y familiares ante la preocupación generada por el terremoto.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunciará mediante comunicados oficiales cuáles centros educativos están en condiciones de recibir nuevamente a estudiantes y docentes, tras las inspecciones realizadas luego del terremoto del pasado 9 de octubre.

Durante un recorrido por el Instituto Rubiano, en San Miguelito, el ministro de Educación, Ventura Vega, informó que 231 de los 612 centros educativos afectados ya habían sido inspeccionados hasta la mañana de este miércoles 14 de octubre. Las evaluaciones buscan garantizar que las instalaciones reúnan las condiciones necesarias para reanudar las clases presenciales.

Las escuelas inspeccionadas se encuentran en las regiones de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito, parte de Colón y Panamá Norte.

El funcionario explicó que el proceso cuenta con la participación de ingenieros, arquitectos, electricistas y electromecánicos del Meduca, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El Meduca aseguró que no solo se inspeccionarán las escuelas afectadas, sino las 3,112 que hay a nivel nacional.

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El ministro confirmó que las clases en el sector oficial continuarán suspendidas hasta que la institución anuncie formalmente cuáles planteles podrán reabrir. Añadió que los padres de familia podrán consultar los comunicados con el listado de escuelas que hayan sido supervisadas.

El titular de Educación recordó que restan 33 días para concluir el trimestre, por lo que la institución trabaja en alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje, especialmente en las zonas más afectadas por el sismo. Resaltó que el sistema educativo debe garantizar la continuidad del aprendizaje de 805 mil estudiantes de escuelas oficiales y 140 mil de centros particulares.

Explicó que las opciones se definirán según las condiciones de cada región y la situación de los centros educativos que no puedan recibir estudiantes de forma presencial.

Adelantó que se trasladaría a las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos para conocer la situación de las comunidades educativas afectadas.

En cuanto a los colegios particulares, indicó que la mayoría ha retomado las clases, algunos mediante modalidades virtuales y otros de manera presencial.

El Meduca también trabaja con los gabinetes psicopedagógicos para brindar acompañamiento a estudiantes, docentes y familiares ante la preocupación generada por el terremoto.

Información de Jorge Quirós

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