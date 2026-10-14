Temblor en Panamá: CSS declara estado de emergencia institucional y anuncia reapertura de consulta externa en Chitré

El sismo provocó daños en instalaciones del sistema de salud ubicadas en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) autorizó al director general, Dino Mon Vásquez, a declarar el estado de emergencia institucional, con el objetivo de agilizar las acciones necesarias para restablecer los servicios de salud afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Según informó la entidad, la medida permitirá acelerar los procesos de compra, contratación y rehabilitación de infraestructuras, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica a la población asegurada.

El sismo provocó daños en instalaciones del sistema de salud ubicadas en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá.

Hospital de Chitré reanuda consulta externa

Como parte de las medidas para recuperar los servicios, la CSS anunció la reanudación de la consulta externa en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, a partir de este miércoles 14 de octubre, para atender a los pacientes regulares.

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La institución también informó que los pacientes podrán regresar a las salas de hospitalización una vez concluyan los trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento profundo de estos espacios.

No obstante, la atención se brindará con aforo limitado. Además, las cirugías electivas y ambulatorias se retomarán a partir del lunes 19 de octubre, mientras que las citas médicas que fueron suspendidas serán reprogramadas.

Comando Sur inspecciona la Policlínica Presidente Remón

Por otro lado, una delegación especializada en Búsqueda y Rescate Urbano del Comando Sur de Estados Unidos inspeccionó los dos edificios de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, tras las afectaciones reportadas luego del terremoto.

El equipo recorrió diferentes pisos de las estructuras para evaluar su estado y determinar posibles daños. Posteriormente, ofrecerá recomendaciones con base en los resultados de la inspección.

La policlínica, que cumplió 71 años de servicio el pasado 12 de octubre, permanece cerrada temporalmente mientras se evalúan las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

La CSS reiteró su compromiso de restablecer progresivamente los servicios de salud y agradeció la colaboración de los asegurados durante este proceso.