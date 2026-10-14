CSS trasladará servicio de farmacia de la Policlínica Presidente Remón al Mercado San Felipe Neri

Las autoridades de la policlínica informaron que próximamente anunciarán las fechas de entrega de los medicamentos que se encontraban en proceso de preparación cuando ocurrió el terremoto.

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitará temporalmente el servicio de farmacia de la Policlínica Presidente Remón en un área del Mercado San Felipe Neri, luego del cierre preventivo de esta instalación de salud por posibles daños estructurales ocasionados por el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

La atención en el nuevo punto comenzará este jueves 15 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., para facilitar la entrega de medicamentos a los asegurados.

En esta primera fase, se despacharán las medicinas solicitadas entre el 5 y el 9 de octubre, hasta las 11:00 a.m., que quedaron pendientes de retiro en ventanilla.

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Las autoridades de la policlínica informaron que próximamente anunciarán las fechas de entrega de los medicamentos que se encontraban en proceso de preparación cuando ocurrió el terremoto.

Asimismo, la CSS comunicará más adelante cómo se redistribuirán los demás servicios que se ofrecían en la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17.

La institución agradeció la comprensión de los asegurados y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de la atención médica mientras se adoptan las medidas necesarias ante las afectaciones registradas.