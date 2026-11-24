La ceremonia fúnebre del reconocido empresario fue anunciada para el lunes 23 de noviembre en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

El mundo de la alta joyería está de luto tras la muerte de Paolo Bulgari, empresario italiano que desempeñó un papel determinante en la internacionalización de una de las firmas más reconocidas del sector del lujo. El nieto del fundador de la histórica casa de joyas falleció en Roma a los 89 años, según confirmó su familia el pasado 21 de noviembre. Hasta el momento del anuncio, no se habían revelado las causas de su fallecimiento.

“Se ha ido el joyero más grande de nuestros tiempos”, expresó su familia mediante un comunicado divulgado por el periódico italiano Il Sole 24 Ore, destacando su trayectoria profesional y su contribución a la proyección internacional de Italia.

La historia empresarial de Paolo Bulgari estuvo marcada por una estrecha relación con el cine, la realeza y las grandes figuras del espectáculo. Durante décadas, las creaciones de la firma acompañaron acontecimientos importantes en la vida de personalidades como Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Sophia Loren e Ingrid Bergman.

Uno de los vínculos más emblemáticos de la compañía fue precisamente con Elizabeth Taylor, quien descubrió sus diseños mientras trabajaba en el rodaje de Cleopatra en Roma. Durante aquella etapa también comenzó su mediático romance con Richard Burton, actor que posteriormente le obsequiaría algunas de las piezas más representativas de la joyería italiana.

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En 1962, Burton celebró su compromiso con Taylor regalándole un broche de diamantes y esmeraldas. Dos años después, con motivo de su matrimonio, le entregó un collar compuesto por diamantes y 16 esmeraldas. Ambas joyas terminaron formando parte de una subasta organizada por Christie’s.

La firma también estuvo relacionada con la historia sentimental de la princesa Diana. Según versiones difundidas, Dodi Fayed le habría regalado un anillo de diamantes de Bulgari poco antes del accidente automovilístico que acabó con la vida de ambos en París, en 1997.

Los orígenes de este imperio empresarial se remontan a 1884, cuando Sotirios Voulgaris, abuelo de Paolo y artesano de origen griego, estableció una joyería en Roma. Posteriormente, italianizó su apellido, dando origen al nombre que identificaría comercialmente a la compañía durante las siguientes generaciones.

Nacido en Roma en 1937, Paolo ingresó al negocio familiar en 1960, después de finalizar sus estudios. Su especialización en piedras preciosas contribuyó al desarrollo de una identidad estética diferenciada, caracterizada por la utilización de gemas de colores, oro amarillo y composiciones de mayor volumen frente a los diseños tradicionales franceses.

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Desde 1984, asumió la presidencia del grupo. Junto con sus hermanos, impulsó la apertura de establecimientos en Nueva York, París y Ginebra, además de ampliar las actividades comerciales hacia la relojería, la perfumería, los accesorios de cuero y la industria hotelera.

Sin embargo, la prosperidad empresarial también estuvo acompañada de episodios difíciles. En 1975, Paolo intervino directamente en las negociaciones para conseguir la liberación de su hermano Gianni, víctima de un secuestro. Ocho años después, una prima de la familia y su hijo adolescente enfrentaron una situación similar.

En 2011, la adquisición de una participación mayoritaria de Bulgari por parte del conglomerado francés LVMH, mediante una operación superior a los 5.000 millones de dólares, puso fin a más de un siglo de control familiar.

Actualmente, figuras como Zendaya y Anne Hathaway mantienen la relación de la marca con la industria cinematográfica como embajadoras.

Tras conocer su fallecimiento, la compañía destacó públicamente su capacidad creativa y recordó una de sus reflexiones sobre el diseño: “Todo puede ser una fuente de inspiración. No hay reglas en la creatividad. Nunca”.