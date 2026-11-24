Antes de morir, el comunicador preparó un mensaje de despedida mediante inteligencia artificial, con el propósito de anunciar personalmente su partida a sus familiares, amigos y seguidores.

El periodista y escritor mexicano Humberto Padgett falleció a los 51 años, después de enfrentar durante más de un año un agresivo cáncer de lengua, diagnosticado en 2025.

La enfermedad había comprometido considerablemente su capacidad de comunicación. Meses antes de su fallecimiento, el avance del tumor le impidió continuar hablando, circunstancia que lo llevó a recurrir a la tecnología para transmitir sus últimas palabras.

“Querida bandita, preciosa Mariel. Así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció”, expresó el periodista en la grabación.

En su mensaje, Padgett explicó que la enfermedad se había extendido hacia los pulmones y el hígado, además de ocasionarle graves afectaciones en la boca y el cuello. También manifestó su agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su existencia y pidió perdón a las personas que pudo haber ofendido.

Su esposa, la también periodista Mariel Ibarra, comunicó públicamente su fallecimiento mediante una publicación en redes sociales, en la que recordó su personalidad, su sentido del humor, su curiosidad y la pasión que caracterizó su ejercicio profesional.

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Padgett desarrolló una destacada trayectoria dentro del periodismo de investigación en México, abordando asuntos relacionados con el crimen organizado, la corrupción, los secuestros y las vulneraciones de los derechos humanos.

Comenzó su carrera profesional en el año 2000 en el periódico Reforma. Posteriormente, trabajó en Sin Embargo, Radio Fórmula e Imagen Televisión, medio en el que colaboró hasta 2025.

Su trabajo recibió importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, el Rey de España, el Ortega y Gasset, el Lorenzo Natali y el Kurt Schork.

También publicó diversos libros periodísticos dedicados a investigar la violencia y diferentes problemáticas sociales de México. Su ejercicio profesional estuvo acompañado de amenazas, agresiones físicas y procesos judiciales derivados de sus investigaciones.

En 2017 sufrió una agresión mientras investigaba la comercialización de drogas dentro de Ciudad Universitaria, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. En agosto de 2026, las autoridades capitalinas le ofrecieron una disculpa pública por las irregularidades relacionadas con la atención de su caso.

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El video de despedida de Humberto Padgett circuló en redes sociales después de conocerse su fallecimiento, permitiendo que el periodista transmitiera un último mensaje pese a las limitaciones físicas provocadas por la enfermedad.