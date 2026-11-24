La iniciativa busca establecer un marco de coordinación entre las instituciones para ordenar la gestión y conservación de uno de los principales espacios naturales y patrimoniales de la capital.

Ciudad de Panamá/El Consejo Municipal de Panamá autorizó al alcalde capitalino a suscribir un convenio de cooperación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por conducto de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para coordinar acciones relacionadas con la conservación, mantenimiento, recuperación y gestión integral de la Reserva Natural Cerro Ancón.

La autorización quedó establecida mediante el Acuerdo N.° 331, del 3 de noviembre de 2026, publicado en Gaceta Oficial que contempla la elaboración de un Plan Maestro para establecer una visión integral sobre la planificación, conservación, uso público y puesta en valor de este espacio natural e histórico de la ciudad.

Entre los aspectos incluidos en el convenio figuran el mejoramiento de accesos, senderos y miradores, la revisión de infraestructuras existentes, el mantenimiento del área protegida y la coordinación de estudios y actuaciones preparatorias para futuros proyectos que sean compatibles con las disposiciones ambientales y patrimoniales.

El documento también establece que las tres instituciones deberán trabajar de manera articulada, respetando las competencias de cada entidad y las disposiciones del Plan de Manejo de la Reserva Natural Cerro Ancón, aprobado por el Ministerio de Ambiente en septiembre de 2026.

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No obstante, el acuerdo aclara que la firma del convenio no representa una autorización para ejecutar obras o proyectos específicos dentro de la reserva, incluido el proyecto del Mirador del Cerro Ancón. Tampoco constituye una aprobación de su viabilidad técnica, ambiental, patrimonial, urbanística o financiera.

Asimismo, establece que cualquier intervención deberá cumplir con los permisos y procedimientos legales correspondientes, mientras que los compromisos económicos que asuma el Municipio estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las normas de contratación pública.

El convenio tendrá una vigencia de 15 años, contados a partir del cumplimiento de las aprobaciones, autorizaciones y formalidades legales requeridas. La iniciativa busca establecer un marco de coordinación entre las instituciones para ordenar la gestión y conservación de uno de los principales espacios naturales y patrimoniales de la capital.