Cerro Ancón: el símbolo de soberanía que también protege la biodiversidad de Panamá

En sus 40.4 hectáreas se han registrado 212 especies de plantas, 15 especies de mamíferos, 200 especies de aves, nueve especies de reptiles y cinco especies de anfibios, cifras que reflejan la importancia de este espacio para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de las celebraciones del mes de la patria, el Cerro Ancón destaca no solo por la monumental bandera panameña que ondea en su cima, sino también por la riqueza natural que alberga en pleno centro de la ciudad de Panamá. Durante noviembre, este sitio recibe un promedio de 980 visitantes diarios, entre nacionales y extranjeros, atraídos por su significado histórico y sus atractivos naturales.

La Reserva Natural Cerro Ancón, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), conserva un importante remanente de bosque tropical dentro del entorno urbano. En sus 40.4 hectáreas se han registrado 212 especies de plantas, 15 especies de mamíferos, 200 especies de aves, nueve especies de reptiles y cinco especies de anfibios, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Uno de sus principales atractivos es la bandera monumental que se observa desde distintos puntos de la capital. Fue izada por primera vez el 1 de octubre de 1979, luego de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, y desde entonces se ha convertido en un referente de la identidad nacional y de la recuperación de la soberanía panameña.

Pero el valor del Cerro Ancón también se extiende a su biodiversidad. El lugar es reconocido internacionalmente como uno de los puntos importantes para la observación y el conteo de aves rapaces migratorias, donde confluyen los ecosistemas naturales y el paisaje urbano.

Para fortalecer su conservación, en 2026 se aprobó el Plan de Manejo de la Reserva Natural Cerro Ancón, que contempla acciones para proteger y restaurar los ecosistemas, dar mantenimiento a senderos e infraestructuras, reforzar la vigilancia ambiental, mejorar la conectividad ecológica y ordenar el uso público del área.

Horario y recomendaciones para los visitantes

La Reserva Natural Cerro Ancón está abierta todos los días, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. MiAmbiente recuerda a quienes visitan el lugar la importancia de respetar las normas de conservación.

Entre las recomendaciones están no extraer plantas ni animales, evitar actividades que deterioren la vegetación o el suelo y no ingresar productos plásticos ni envases de poliestireno de un solo uso.

En el Día de los Símbolos Patrios, el Cerro Ancón representa la unión de dos elementos fundamentales para Panamá: la memoria histórica de su lucha por la soberanía y la protección de un patrimonio natural que forma parte de su identidad.

Con información de MiAmbiente