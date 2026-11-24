La CSS aseguró que está recurriendo a proveedores alternativos , exigiendo las entregas pendientes y reorganizando sus inventarios.

Ocho empresas proveedoras de medicamentos aparecen en una primera lista de incumplimientos contractuales divulgada por la Caja de Seguro Social (CSS), que identificó 18 renglones de medicamentos que no fueron entregados en las cantidades o fechas establecidas. El valor contractual de estas entregas asciende a B/.738,257.76.

La información fue revelada por el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, en una carta abierta fechada el 23 de noviembre, en la que la institución reconoció los faltantes de medicamentos en sus farmacias, pidió disculpas a los pacientes afectados y anunció que publicará una segunda lista de proveedores incumplidos esta semana.

Entre las empresas mencionadas figuran Seven Pharma Panamá, S.A., con contratos por B/.377,635.44; Best Medical, S.A., con B/.185,358.42, e Inversiones Tagore Panamá, S.A. (Intapasa), con B/.97,042.01. Estas tres concentran la mayor parte del monto identificado.

La relación divulgada por la CSS incluye los siguientes proveedores:

Empresa Medicamentos Valor contractual Inversiones Tagore Panamá, S.A. (Intapasa) Omeprazol, diclofenaco, hidrocortisona, diltiazem, cefalexina y bendamustina B/.97,042.01 Lanco Medical Group, S.A. Carmustina B/.4,829.00 Seven Pharma Panamá, S.A. Quetiapina, rosuvastatina, abiraterona e irbesartán B/.377,635.44 Best Medical, S.A. Gabapentina, lisinopril y espironolactona B/.185,358.42 Quimifar, S.A. Albendazol B/.12,479.95 Imexsatec, S.A. Amoxicilina con ácido clavulánico B/.2,609.10 Pharma Supplies Corp. Paracetamol intravenoso B/.6,390.00 Corporación Impa-Doel, S.A. Citarabina B/.51,913.84 TOTAL: 18 RENGLONES B/.738,257.76 Fuente: Caja de Seguro Social (CSS). Los montos corresponden a valores contractuales de entregas registradas como incumplidas y no representan necesariamente multas definitivas ni saldos pendientes.

La CSS aclaró que estos montos corresponden a valores contractuales de entregas registradas como incumplidas y no representan necesariamente multas definitivas ni saldos pendientes de pago, debido a que algunas empresas realizaron entregas tardías o parciales. Los actos administrativos relacionados con estos procedimientos pueden consultarse en el portal de Panamá Compra.

Multas por B/.12.8 millones desde octubre de 2024

La institución también informó que, desde octubre de 2024, ha impuesto aproximadamente B/.12.8 millones en multas relacionadas con incumplimientos de proveedores.

Dependiendo de cada procedimiento, las medidas pueden incluir multas, ejecución de fianzas o inhabilitaciones, siempre bajo el respeto al debido proceso.

La CSS adelantó que esta semana divulgará una segunda relación de empresas señaladas, luego de completar las verificaciones correspondientes.

CSS reconoce faltantes y promete recuperar inventarios

En la misma carta, Mon Vásquez reconoció que, aunque el abastecimiento general de medicamentos supera el 90 %, esa cifra no representa una solución para los pacientes que acuden a una farmacia y no encuentran su tratamiento.

La institución atribuyó los faltantes a tres factores: el traslado de medicamentos hacia las zonas afectadas por el sismo del 9 de octubre, los incumplimientos de algunos proveedores y el incremento de la demanda, impulsado por la adquisición de mayores cantidades y variedades de tratamientos a precios más competitivos.

Entre los medicamentos afectados mencionó tratamientos para la presión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedades oncológicas.

Como respuesta, la CSS aseguró que está recurriendo a proveedores alternativos, exigiendo las entregas pendientes y reorganizando sus inventarios. Además, se comprometió a recuperar durante diciembre la disponibilidad de los principales medicamentos afectados y mantenerla.

La institución también anunció mejoras en los mecanismos de seguimiento del abastecimiento, consultas sobre existencias en farmacias y herramientas digitales para medir cuántos pacientes reciben sus recetas completas, parcialmente o se retiran sin sus medicamentos.

"No pediremos paciencia sin ofrecer soluciones", expresó la CSS en su carta abierta, en la que pidió disculpas a los asegurados afectados y aseguró que asumirá el compromiso de corregir las fallas.