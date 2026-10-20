Ruido y fuegos artificiales en el Cerro Ancón generan preocupación por la fauna silvestre; Municipio de Panamá fue multado

Las denuncias apuntan a eventos con música electrónica, niveles de ruido que presuntamente superan los límites permitidos y el lanzamiento de fuegos artificiales.

Ciudad de Panamá/Las celebraciones con música a alto volumen y fuegos artificiales en el Cerro Ancón y sus alrededores generan preocupación entre residentes y organizaciones comunitarias, que advierten sobre los posibles efectos de estas actividades en la fauna silvestre de esta área protegida.

Las denuncias apuntan a eventos con música electrónica, niveles de ruido que presuntamente superan los límites permitidos y el lanzamiento de fuegos artificiales al finalizar las actividades, una situación que ha motivado llamados a las autoridades para que se cumplan las normas ambientales.

Aida Torres, residente del área revertida, cuestionó la realización de estas celebraciones en un sitio que alberga especies como venados, perezosos y hormigueros.

“Se están haciendo diferentes festividades, actividades que implican música electrónica, escándalo, y la cereza del pastel viene siendo que cada vez que terminan, lanzan fuegos artificiales en lugares donde hay venados, perezosos, hormigueros. Y si es área protegida, ¿qué es lo que estamos protegiendo con un plan de manejo?”, manifestó.

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Ante esta situación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó a través de su cuenta en X que se han abierto expedientes para identificar a los responsables de las actividades denunciadas.

Además, ya se había impuesto una multa de $9,990 a la Alcaldía de Panamá por incumplimientos relacionados con la normativa, según la información proporcionada.

El Ministerio de Ambiente explicó que en el cerro Ancón deben adoptarse medidas para evitar perturbaciones a la biodiversidad y controlar los niveles de ruido, tanto por sus posibles efectos sobre las especies silvestres como por el impacto en la experiencia de quienes visitan el área.

La entidad también señaló que mantiene comunicación y coordinación con el Municipio de Panamá, responsable de la gestión de estas actividades, para procurar que se desarrollen conforme a las normas vigentes.

La preocupación de los residentes se centra en que las celebraciones no comprometan la protección de la fauna ni el propósito de conservación de esta área protegida, por lo que piden mayor vigilancia y cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Con información de Nicanor Alvarado