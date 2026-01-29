Cerro Ancón abre más temprano y cierra al atardecer: Conoce su nuevo horario

MiAmbiente recordó a los usuarios que deben cumplir con las normas de conducta establecidas en la Resolución N.° DM-0496-2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la Reserva Natural Cerro Ancón contará a partir de ahora con un horario de atención de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a domingo.

La medida busca brindar mayor comodidad y seguridad a los visitantes de este importante espacio natural ubicado estratégicamente en la ciudad de Panamá.

El nuevo horario permitirá que estudiantes, familias, amantes del senderismo y visitantes en general disfruten de actividades recreativas, educativas y de contacto con la naturaleza, promoviendo un uso responsable del área protegida.

Asimismo, MiAmbiente recordó a los usuarios que deben cumplir con las normas de conducta establecidas en la Resolución N.° DM-0496-2025, la cual prohíbe el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno de un solo uso en todas las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Por ello, se recomienda el uso de botellas reutilizables y se recuerda que está prohibida la subida con bicicletas, patines, motos y patinetas, garantizando así el disfrute seguro de los atractivos del Cerro Ancón.

“Estas medidas han sido establecidas en beneficio de la seguridad, el bienestar de los usuarios y la conservación del ecosistema del Cerro Ancón, ponderando siempre el cuidado de la flora y fauna; por ello es importante considerar y cumplir las normativas establecidas en los parques y reservas del país”, afirmó Manuel Oscar Justiniani, director de la Reserva Natural Cerro Ancón.

