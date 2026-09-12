MiAmbiente aprueba el plan de manejo de la Reserva Natural Cerro Ancón por los próximos 10 años

La hoja de ruta guiará la conservación de este histórico pulmón verde de la ciudad de Panamá durante los próximos 10 años.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobó oficialmente el Plan de Manejo de la Reserva Natural Cerro Ancón, una herramienta clave diseñada para ordenar, proteger y conservar una de las áreas protegidas más emblemáticas situadas en el centro de la ciudad de Panamá.

El anuncio fue formalizado por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien destacó el valor ecológico e histórico de este espacio natural que abarca más de 48 hectáreas de bosques.

"Estamos aprobando hoy el plan de manejo para la Reserva Natural de aquí de la mitad de la ciudad, del Cerro Ancón, que protege más de 48 hectáreas de bosques en el centro de la ciudad de Panamá, con una diversidad tremenda, una riqueza de aves, de fauna, de flora y además unas vistas extraordinarias del Canal de Panamá y de toda la ciudad", señaló Navarro.

Te puede interesar: Alcaldía de Panamá convoca a audiencias públicas sobre proyectos municipales

Estrategia de conservación a largo plazo

El documento técnico establece los lineamientos para la preservación de la biodiversidad, la flora y la fauna del lugar, asegurando además el resguardo de su valor cultural e histórico.

Asimismo, la hoja de ruta busca fortalecer áreas clave como la investigación científica, el monitoreo ambiental, la educación y la participación activa de las comunidades y organizaciones dedicadas a su protección.

El plan, que tendrá una vigencia de 10 años, contempla mecanismos de evaluación periódica para ajustar las acciones de conservación según las necesidades del terreno y los resultados del monitoreo.

Con esta aprobación, MiAmbiente busca dejar atrás esfuerzos aislados y establecer reglas claras y fiscalización constante para proteger la Reserva Natural Cerro Ancón en beneficio de las presentes y futuras generaciones.