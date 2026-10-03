¿Scooters y motos eléctricas necesitarán licencia en Panamá? ATTT prepara cambios al Reglamento de Tránsito

La discusión surge en momentos en que el uso de vehículos eléctricos, scooters y motocicletas eléctricas en Panamá ha ganado presencia como una alternativa de movilidad.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) prepara cambios al Reglamento de Tránsito de Panamá para establecer nuevas reglas sobre el uso de scooters y motos eléctricas, ante el crecimiento de estas modalidades de movilidad en las vías públicas.

Entre los cambios que se encuentran en evaluación está la posibilidad de exigir licencia de conducir a los usuarios de vehículos eléctricos, según explicó el director de la ATTT, Nicolás Brea.

La propuesta todavía se encuentra en discusión dentro de una mesa de trabajo que analiza la actualización de la normativa, por lo que la exigencia de una licencia para scooters y motos eléctricas aún no ha sido aprobada ni existe una fecha definida para su implementación.

¿Scooters y motos eléctricas necesitarán licencia en Panamá?

Brea sostuvo que quienes utilizan un vehículo en la vía pública deben conocer las normas generales de circulación, independientemente de que este funcione con combustible o electricidad.

“El que utiliza la vía pública, ya sea en un vehículo a motor de combustión o eléctrico, tiene que tener licencia porque tiene que tener la capacidad o el conocimiento previo de las normas generales de circulación”, señaló.

El funcionario agregó que estos medios de transporte continúan siendo vehículos aunque circulen a velocidades menores. Aunque no adelantó una fecha para concretar los cambios, Brea aseguró que la mesa de trabajo espera llegar a una determinación próximamente.

No obstante, el especialista en movilidad urbana sostenible, Juventino Quiroz, consideró que antes de establecer una licencia como requisito se deben resolver las ambigüedades existentes sobre dónde y bajo qué condiciones pueden circular estos vehículos.

Quiroz explicó que la regulación debe considerar parámetros como la velocidad, así como diferenciar claramente cuáles vehículos pueden utilizar las aceras y cuáles deben desplazarse por las calles.

“Hay unos que van en la acera y otros que van en la calle. Entonces, los que van en la acera tienen que respetar las reglas de las aceras y los que van en la calle tienen que respetar las reglas de la calle”, explicó.

A su juicio, uno de los retos será establecer criterios que permitan determinar la circulación de los vehículos según sus características y velocidades.

Proponen registro vehicular y seguro para vehículos eléctricos

Quiroz también planteó que una futura regulación debería comenzar desde la adquisición del vehículo.

Según el especialista, los vehículos destinados a circular por las calles deberían contar con un registro vehicular que permita identificarlos y posteriormente establecer los mecanismos necesarios para obtener un seguro.

La discusión surge en momentos en que el uso de vehículos eléctricos, scooters y motocicletas eléctricas en Panamá ha ganado presencia como una alternativa de movilidad.

Por ahora, la ATTT continúa trabajando en las modificaciones al Reglamento de Tránsito y no ha establecido una fecha para la entrada en vigor de nuevas disposiciones.

**Con información de Jorge Quirós**