Alcaldía de Panamá convoca a audiencias públicas sobre proyectos municipales

Estas audiencias buscan poner en conocimiento de la ciudadanía los proyectos y propuestas municipales, como parte de los procesos de participación pública.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá realizará audiencias públicas los días 14, 16 y 21 de septiembre para presentar a la ciudadanía distintos proyectos relacionados con la recuperación de espacios municipales, el ornato y aseo, así como la regulación del uso de bienes públicos.

La primera audiencia se llevará a cabo el 14 de septiembre, a las 6:00 p. m., en Mi Pueblito Afroantillano. Durante esta jornada se presentará el proyecto de mejoramiento del Centro Turístico Municipal Mi Pueblito y del Cerro Ancón.

Posteriormente, el 16 de septiembre, a las 5:00 p. m., el Teatro Gladys Vidal del edificio Hatillo será escenario de dos audiencias públicas.

Una de ellas estará enfocada en el mejoramiento del área recreativa y cultural del Jardín Botánico Summit. La segunda abordará el proyecto de equipamiento para el Servicio Municipal de Ornato y Aseo en los corregimientos de Calidonia, El Chorrillo, Santa Ana, Bella Vista, Curundú y San Felipe.

Las dos últimas audiencias se desarrollarán el 21 de septiembre, a las 5:00 p. m., también en el Teatro Gladys Vidal.

En esta jornada se analizará un proyecto de acuerdo que establece lineamientos para la remoción de vehículos, objetos o estructuras que obstruyan o provoquen daños en servidumbres públicas, aceras, vías municipales y áreas verdes.

Asimismo, se discutirá la regulación para el alquiler de espacios del Parque Norte, con excepción de las áreas destinadas a actividades deportivas.

La Alcaldía indicó que estas audiencias buscan poner en conocimiento de la ciudadanía los proyectos y propuestas municipales, como parte de los procesos de participación pública.