Alcaldía de Panamá cita a recicladoras tras detectar vertedero improvisado en Pueblo Nuevo

Durante el operativo, personal de la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía citó a representantes de varias empresas recicladoras que operan en el área

La Alcaldía de Panamá encabezó un operativo de limpieza y recolección de desechos en Pueblo Nuevo, donde fueron identificados puntos de acumulación de basura asociados a la disposición inadecuada de residuos.

La jornada se desarrolló en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud (MINSA), la Defensoría del Pueblo y la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, con el objetivo de frenar la formación de los llamados “pataconcitos” en el sector.

Durante el operativo, personal de la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía citó a representantes de varias empresas recicladoras que operan en el área, a fin de deslindar responsabilidades y determinar su relación con la acumulación y disposición de los desechos.

Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá, advirtió sobre el impacto ambiental que generan estos vertederos improvisados, especialmente por su cercanía a cuerpos de agua.

“Estos basureros impactan negativamente afluentes como el río Abajo, que está a un costado, y a cuyo cauce van a dar los desechos, y finalmente a las costas”, señaló Gómez.

La funcionaria explicó que la Alcaldía mantiene un trabajo permanente de limpieza en distintos puntos de la ciudad, incluyendo los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como el litoral Pacífico, desde Amador hasta Costa del Este.

Según Gómez, mantener estos espacios libres de contaminación requiere no solo de las labores de limpieza de las autoridades, sino también de educación y participación ciudadana para evitar que los residuos sean depositados de manera irregular.