Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y litoral Pacífico durante agosto

Los trabajos buscan reducir la acumulación de residuos que terminan afectando los cauces de los ríos, manglares y zonas costeras, contribuyendo directamente a la recuperación de estos ecosistemas.

Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
02 de septiembre 2026 - 16:50

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá retiró 251 toneladas de desechos durante el mes de agosto como parte de las acciones de recuperación y protección del litoral Pacífico, una intervención que busca reducir la cantidad de residuos que llegan a los ríos, manglares y zonas costeras.

Los trabajos, ejecutados a través del Consorcio Río Verde, permitieron extraer 202 toneladas de desechos del litoral Pacífico, 17 toneladas del río Matías Hernández y otras 32 toneladas del río Abajo.

La intervención se desarrolla en distintos puntos de los ríos y áreas cercanas al litoral, entre la Calzada de Amador y Costa del Este, donde se han acumulado residuos debido a la disposición inadecuada de basura.

De acuerdo con la Alcaldía, la extracción de estos desechos contribuye a la recuperación de espacios afectados durante años y a la protección de ecosistemas como los manglares y las zonas costeras.

“Lo que pasa en nuestros ríos termina en el mar, y ese es uno de los principios que orienta estas acciones. Cada tonelada retirada representa menos contaminación que puede llegar a nuestras costas y un paso más hacia un distrito más limpio y ambientalmente responsable”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá.

Además de las labores de limpieza, la iniciativa contempla campañas de concienciación ciudadana para promover la correcta disposición de los residuos y evitar que la basura termine en los cauces de los ríos.

La Alcaldía señaló que se trata de una iniciativa sin precedentes en el país, orientada no solo a retirar los desechos existentes, sino también a generar mayor responsabilidad ciudadana en la protección de los recursos naturales y del litoral capitalino.

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