Alcaldía de Panamá establece nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas

La Alcaldía de Panamá señala que la medida busca equilibrar la actividad comercial con el descanso de los residentes, estableciendo franjas horarias diferenciadas según el día de la semana.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá oficializó este lunes los cambios en la vida nocturna del distrito capital. A través del Decreto Alcaldicio N.º5, emitido el 4 de agosto de 2026, la entidad reguló los nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, buscando ordenar la operación de bares, restaurantes y discotecas en la ciudad.

Según el comunicado de la Alcaldía de Panamá, la medida busca equilibrar la actividad comercial con el descanso de los residentes, estableciendo franjas horarias diferenciadas según el día de la semana.

La normativa divide la semana en dos bloques operativos para los establecimientos autorizados:

De domingo a miércoles: Los locales podrán abrir desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m.

Los locales podrán abrir desde las De jueves a sábado: El horario se extiende una hora más, permitiendo la operación desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Un punto clave de la regulación es que cualquier establecimiento que desee funcionar después de las 11:59 p.m. deberá contar obligatoriamente con un permiso nocturno vigente. Sin este documento, el cierre será a medianoche sin excepciones.

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Zonas especiales

El decreto no aplica de forma homogénea en toda la ciudad. Se contemplan horarios especiales para zonas de alto tráfico turístico y comercial, específicamente:

El Casco Antiguo .

. La Calzada de Amador .

. Centros comerciales con una superficie mínima de 100 mil metros cuadrados.

Estas áreas tendrán regulaciones adaptadas a su dinámica propia, aunque el texto del comunicado no detalla las horas específicas para estas excepciones, confirmando que existen tratamientos diferenciados.

La Alcaldía fue enfática en que la extensión de horarios no exime a los negocios de sus responsabilidades legales. Los propietarios deberán mantener vigentes sus permisos de operación y cumplir estrictamente con las normas nacionales y municipales sobre ruido. La entidad confirmó que fiscalizará activamente el cumplimiento de estas disposiciones.

El decreto entrará en vigor siete días calendario después de su promulgación.