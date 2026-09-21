Feria de la Tortuga en Mata Oscura: liberación de tortugas marinas marca el inicio de la feria

La décima edición de la Feria de la Tortuga reúne actividades relacionadas con el folclore y la conservación, convirtiendo la playa Mata Oscura en un punto de encuentro para quienes buscan conocer más sobre la riqueza natural de la zona.

Veraguas/Con la liberación de tortugas marinas comenzó la décima edición de la Feria de la Tortuga en playa Mata Oscura, una actividad que combina la conservación de estas especies con las tradiciones y el folclore de la comunidad.

Desde tempranas horas, visitantes y residentes participaron en la liberación de tortugas, una de las principales actividades de esta jornada, que busca crear conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y las especies que llegan a las costas de esta zona.

De acuerdo con Jacinto Rodríguez, de la Fundación Agua y Tierra, la playa Mata Oscura tiene una importancia particular debido a la presencia de diferentes especies de tortugas marinas.

“Aquí en Mata Oscura llegan cuatro especies de tortugas marinas y esa es la principal importancia de esta playa. Es un sitio único e inclusive se ha encontrado una conectividad con las tortugas Carey que viven en el Parque Nacional Coiba”, explicó Rodríguez.

🔗Puedes leer: MiAmbiente prepara plataforma para registrar y proteger playas de anidación de tortugas

Durante las actividades también fueron identificados varios nidos de tortugas marinas, algunos de los cuales tuvieron que ser reubicados en el vivero de la Fundación Agua y Tierra como parte de las acciones de protección y conservación.

La feria no solo busca atraer visitantes, sino también involucrar a la comunidad en el conocimiento y cuidado de las tortugas marinas.

Leila González, presidenta de la Fundación Agua y Tierra, destacó que la iniciativa tiene un componente tanto ambiental como cultural, por lo que la organización busca mantenerla como una actividad anual.

“No solo en el tema de conservación, sino también es un tema de cultura de la localidad. Entonces estamos tratando de hacerlo anualmente para que las personas vengan y nos visiten y no solo disfruten de la feria, sino que aprendan sobre el tema de conservación de las tortugas marinas”, señaló González.

La décima edición de la Feria de la Tortuga reúne actividades relacionadas con el folclore y la conservación, convirtiendo la playa Mata Oscura en un punto de encuentro para quienes buscan conocer más sobre la riqueza natural de la zona y las acciones que se desarrollan para proteger a las tortugas marinas.

Con una década de realización, la feria se consolida como una iniciativa que busca unir las tradiciones de la comunidad con la educación ambiental, promoviendo entre residentes y visitantes una mayor conciencia sobre la protección de estas especies y su hábitat.

Con información de Ney Castillo