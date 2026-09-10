Alcaldía de Panamá y Konzerta presentan Empleo 2.0 Powered by Konzerta

El evento contará con más de 70 empresas y más de 7,000 vacantes y tendrá dos variantes: una digital y una presencial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá y Konzerta unen esfuerzos para presentar Empleo 2.0 Powered by Konzerta, una feria laboral que conectará a miles de personas con nuevas oportunidades laborales.

El evento contará con más de 70 empresas y más de 7,000 vacantes y tendrá dos variantes: una digital y una presencial. La versión digital estará disponible desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de septiembre enKonzerta.com. La edición presencial será el 15 y 16 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa.

“El empleo es un derecho humano fundamental. Por este motivo, sumamos nuestros esfuerzos para crear Empleo 2.0 Powered by Konzerta y acercar a todos los panameños a las oportunidades laborales de empresas líderes”, explica Miguel Bechara, Director de Konzerta.com en Jobint.